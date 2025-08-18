Canarias arranca la semana con calor, calima y viento fuerte: la previsión de la Aemet para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias cielos despejados o poco nubosos en general, con algunos intervalos en el norte de las islas y presencia de calima en altura, que afectará principalmente a medianías y zonas altas.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque en algunos puntos se alcanzarán valores elevados. En Gran Canaria se esperan hasta 36 grados en medianías del sudeste, sur, oeste y cuenca de Tejeda, mientras que en las islas occidentales podrían registrarse 34 grados en medianías orientadas al sur y oeste. En Lanzarote y Fuerteventura las máximas oscilarán entre 30 y 34 grados.
El viento soplará del nordeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas al alisio, como la vertiente sur de Anaga (Tenerife), Jandía (Fuerteventura), medianías del sureste de Gran Canaria y extremos de La Gomera, La Palma y El Hierro.
En el mar, se prevé componente norte o noreste fuerza 5 o 6, localmente 7 en el sureste y oeste mar adentro, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
El tiempo por islas
Tenerife
Cielos despejados o poco nubosos, salvo en el nordeste, con intervalos por debajo de 500 metros. Calima en altura. Probables 34 ºC en medianías del sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sureste, extremo noroeste y vertiente sur de Anaga, donde habrá rachas muy fuertes por la tarde.
- Santa Cruz de Tenerife: 25 ºC / 30 ºC
La Gomera
Cielos despejados, salvo intervalos en el norte por debajo de 500 metros. Calima en altura. Temperaturas estables con probables 34 ºC en medianías del sur, este y oeste. Viento del nordeste moderado a fuerte en vertientes sureste y noroeste, con rachas muy fuertes.
- San Sebastián de La Gomera: 24 ºC / 28 ºC
La Palma
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos en el nordeste. Calima en altura. Mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso, con hasta 34 ºC en medianías de El Paso. Viento moderado del nordeste, fuerte en extremos sureste y noroeste, con rachas muy fuertes desde la tarde.
- Santa Cruz de La Palma: 24 ºC / 26 ºC
El Hierro
Cielos despejados con intervalos nubosos en el nordeste. Calima en altura. Temperaturas estables, con ligeros descensos en las máximas. Posibles 34 ºC en medianías del sur, este y oeste. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, con rachas muy fuertes en la tarde.
- Valverde: 19 ºC / 25 ºC
Gran Canaria
Cielos despejados salvo intervalos en el norte por debajo de 500 metros. Calima en altura. Máximas de hasta 36 ºC en medianías del sudeste, sur, oeste y cuenca de Tejeda. Mínimas en torno a 25 ºC en estas zonas. Viento moderado del nordeste, fuerte en medianías del sureste y extremo oeste, con rachas muy fuertes de madrugada y por la tarde.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23 ºC / 26 ºC
Fuerteventura
Poco nuboso o despejado, con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura. Máximas de hasta 34 ºC en el interior sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en Jandía, con rachas muy fuertes por la tarde.
- Puerto del Rosario: 24 ºC / 29 ºC
Lanzarote
Cielos despejados, con intervalos nubosos en el norte al final del día. Calima en altura. Temperaturas sin cambios, con máximas de 30-32 ºC en el sureste. Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior sur, con rachas muy fuertes por la tarde.
- Arrecife: 23 ºC mínima / 31 ºC máxima