La Aemet actualiza su previsión en Canarias: bajan las temperaturas excepto en una isla

La previsión meteorológica para este jueves indica que los cielos estarán despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se espera la presencia de calima ligera, que afectará a medianías y zonas altas.
Las temperaturas, en general, irán en descenso, que tenderá a ser más acusado en los valores máximos de medianías, donde se podrán superar los 30º, en especial en las orientadas al sur, este y oeste.
El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en el litoral sureste, predominando las brisas en el oeste. En cumbres centrales, el viento soplará en general flojo de componente oeste.
En Gran Canaria habrá cielos despejados, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se espera la presencia de calima ligera, que afectará principalmente a medianías y zonas altas de Gran Canaria.
En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada permanecerá despejada con intervalos nubosos en costas oeste.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en zonas bajas del norte de Gran Canaria, pero irán en ligero descenso en el resto, situación que será más acusada en medianías orientadas al sur, donde se podrán superar los 34º. Las temperaturas mínimas en Lanzarote y Fuerteventura sufrirán pocos cambios y máximas irán, en general, en descenso, aunque se podrán superar los 30 ºC en puntos del sureste e interior de estas islas.
El viento soplará del norte con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en el sur. En cumbres de Gran Canaria, por su parte, viento soplará flojo de componente oeste.