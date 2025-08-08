el tiempo

La Aemet advierte: este sábado Canarias sufrirá calima y calor asfixiante de hasta 40ºC

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Golpes de calor en Canarias: qué es, cuáles son los síntomas y cómo abordarlo
La previsión meteorológica para este sábado indica que habrá cielos despejados, salvo intervalos ocasionales en franjas costeras del norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, también se espera la presencia de la calima, que afectará principalmente a zonas altas y de medianías, aumentando su concentración a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso, siendo este moderado en zonas del interior. Así, se podrán superar los 38 ºC en amplias zonas de medianías, especialmente en la vertiente sur, donde no se descarta alcanzar localmente los 40 ºC. Las mínimas, que sufrirán pocos cambios, estarán en torno a los 26-28 ºC.

En costas, el viento soplará moderado del noreste con algún intervalo de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste. En medianías y cumbres, soplará moderado del este-sureste con algún intervalo fuerte en la mañana.

En Gran Canaria estará despejado, con intervalos ocasionales en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. También se espera calima principalmente en zonas altas y medianías, aumentando su concentración a partir de mediodía.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado. Se espera calima que afectará principalmente a zonas de interior y que aumentará su concentración a partir de mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas con ligeros ascensos, especialmente en la vertiente norte. Se espera alcanzar los 38ºC en amplias zonas de medianías y los 40ºC en medianías de la mitad sur, así como en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas podrán mantenerse por encima de los 30ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros estarán entre los 23ºC de mínima y los 28ºC de máxima.

Respecto al viento, en costas soplará moderado del noreste con intervalos de fuerte en zonas bajas del oeste y sureste a últimas horas, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; mientras en medianías y cumbres, el viento será moderado del este-sureste, con intervalos de fuerte.

