La afición no le da la espalda al CD Tenerife: supera los 11.000 abonados

El CD Tenerife ha superado los 11.000 abonados para la temporada 2025-2026, según anunció el club, en la fecha que cumplía 103 años de existencia.
A casi un mes de su estreno como local frente al Mérida en el grupo 1 de la Primera Federación, en el primer fin de semana del próximo mes de septiembre, el club alcanza esta cifra, que supone su récord en una categoría no profesional.
Desde que empezó la campaña, el pasado día 17 de junio, son numerosas las renovaciones y también las nuevas altas que se han registrado, que han sorprendido a los propios dirigentes, como reconoció el pasado lunes el vicepresidente de la entidad, Ayoze García en las presentaciones de Fabricio y de Nacho Gil.
El plazo de reserva de asientos para los abonados de la pasada temporada se mantendrá hasta el próximo lunes, día 11 de agosto.
Mientras tanto, continúan los trabajos en las gradas del estadio Heliodoro Rodríguez López para la instalación de los nuevos asientos, unas obras que deberán estar finalizadas antes de ese primer partido en casa ante el Mérida, una semana después de que el representativo debute en la competición visitando al CD Guadalajara, el último fin de semana del presente mes.