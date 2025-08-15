La Lotería Nacional deja grandes premios en Canarias

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 14 de agosto, ha dejado parte de los premios más importantes del día en Canarias, incluyendo el primer y segundo premio. La suerte ha caído en diferentes puntos del archipiélago, generando una oleada de ilusión y celebración entre los afortunados.
El primer premio, dotado con 300.000 euros al número 25.044, fue vendido en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la calle José Hernández Afonso, 14. Además, en la capital grancanaria también ha habido una administración agraciada, en esta ocasión en Lomo Los Perales, donde también se celebró la inesperada visita de la fortuna.
Este número también fue distribuido en otras zonas de España como Barcelona, Jaén, Sevilla, Badajoz, Albacete, Alicante. Valencia, Valladolid y A Coruña.
Pero la buena racha no terminó ahí. El segundo premio también aterrizó en Canarias, esta vez en Lanzarote, en la administración situada en la calle Tajaraste, en Argana Alta (Arrecife). Este barrio se sumó así a una lista de enclaves agraciados en este sorteo gracias al número 42.795, como Granada, Albacete, Alicante, Cáceres, Lleida, Sevilla, Valencia y Valladolid.
Además, un acertante de La Primitiva en Canarias se ha llevado 40.692,78 euros este jueves, un premio de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) que se ha validado en el Centro Comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. La combinación ganadora fue 7, 11, 12, 16, 36 y 43; complementario, el 25, reintegro, el 2.
Con este doble golpe de suerte, Canarias vuelve a resultar afortunada en un sorteo que ha repartido ilusión a lo largo y ancho del país.