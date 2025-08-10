Montan una camilla de masaje en plena playa de Tenerife: “Esto ya supera el postureo”

En las playas de Canarias se viven a diario escenas que llaman la atención de vecinos y visitantes, desde actividades improvisadas en la orilla hasta usos poco habituales del espacio público.
La última situación “curiosa” se ha registrado en La Jaca, en Tenerife, donde un vídeo muestra a una persona recibiendo un masaje sobre una camilla profesional instalada directamente en la arena.
En las imágenes se ve a alguien tumbado mientras otra persona le practica la sesión en plena orilla. “Esto ya supera el postureo y la ciencia… madre mía”, protesta el autor del vídeo.
La Jaca es un pequeño núcleo costero del municipio de Arico, en el sur de Tenerife, con apenas poco más de 500 habitantes. Esta ensenada de arena negra y calmas aguas ha sido históricamente refugio para pequeñas embarcaciones de pesca y se caracteriza por su trazado natural y su atmósfera tranquila