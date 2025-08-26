Muere una mujer rescatada del mar en Canarias

Una mujer ha fallecido este martes, 26 de agosto, tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la Playa de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura).
El suceso se produjo a las 13.14 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que la afectada había sido sacada del agua en parada cardiorrespiratoria y estaba siendo asistida inicialmente por un socorrista de la playa.
El CECOES activó de inmediato los recursos necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de Emergencias Fuerteventura, la Policía Local y la Guardia Civil.
El personal sanitario del SUC continuó con las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, aunque finalmente solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Otro fallecimiento en el mar en Canarias
Un hombre de 30 años murió el pasado domingo por la tarde tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria con signos de ahogamiento en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza (Lanzarote).
El CECOES recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia. Las maniobras de reanimación fueron iniciadas en el lugar y posteriormente continuadas por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque finalmente se confirmó el fallecimiento.
Al dispositivo se sumaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.