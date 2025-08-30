Muere un hombre en una popular atracción de Disneyland

Para muchas familias, Disneyland representa diversión, ilusión y recuerdos entrañables, pero incluso en un lugar asociado a la magia pueden ocurrir episodios trágicos. Tal y como publicó el South China Morning Post, un visitante de 53 años perdió la vida el pasado viernes mientras disfrutaba de una de las atracciones estrella del parque de Hong Kong.
El incidente se produjo en ‘Frozen Ever After’, un recorrido inspirado en la exitosa película de Disney que abrió sus puertas a finales de 2023 y que rápidamente se convirtió en uno de los grandes reclamos del complejo. El hombre, de origen filipino, realizaba el paseo junto a su esposa cuando ella advirtió que había perdido el conocimiento. De inmediato alertó al personal, lo que activó el protocolo de emergencias.
Los informes preliminares indican que el desvanecimiento se produjo a las 10:18 horas del viernes. Al llegar la embarcación al punto de desembarque, trabajadores del parque y sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, el afectado fue trasladado al Hospital North Lantau, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 11:30 horas.
Tras conocerse la noticia, un portavoz de Disneyland Hong Kong expresó sus condolencias a la familia y aseguró que se les está ofreciendo apoyo en estos momentos difíciles: «El complejo lamenta profundamente la pérdida del huésped y hará todo lo posible para asistir a sus allegados».
Una atracción pensada para toda la familia
Aunque la investigación oficial continúa abierta, las autoridades han adelantado que no existen indicios de fallos en la seguridad de la atracción. ‘Frozen Ever After’ está diseñada como un paseo familiar en barco, con movimientos suaves y algunos descensos entre cascadas acompañados de las canciones más reconocidas de la saga. Según las primeras hipótesis, la causa del suceso podría estar relacionada con problemas de salud previos del visitante.