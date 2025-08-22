Mujeres World Fest otorga su premio de honor a la actriz Antonia San Juan

Mujeres World Fest prepara su cuarta edición con un cartel en el que figura la cantante Sole Giménez, dentro de una propuesta para todos los públicos que vuelve a poner el foco en el talento femenino. Literatura, cine, teatro y humor configuran la iniciativa de Mar Abierto Producciones, que este año también contará con Antonia San Juan y Alma Andreu, la Forte. Precisamente, Antonia San Juan recibe el Premio Mujeres World Fest 2025 en el Auditorio de Adeje, sede del festival que se celebra del 1 al 7 de diciembre. Asimismo, la actriz y humorista canaria interpretará el monólogo Entrevista con mi hija Mari.
“Nos proponemos el desafío de crear un espacio innovador, inclusivo y abierto a todos”, detalla el director del festival, Jairo Núñez. “Un lugar de encuentro que invite a la reflexión y al diálogo en torno a la figura de la mujer, a través de voces y talentos femeninos que dialogan con diferentes generaciones y sensibilidades. Queremos celebrar su papel transformador en la sociedad contemporánea, visibilizando su contribución esencial en los ámbitos cultural, social y creativo”.
‘LA INFILTRADA’
Las actividades comenzarán el 1 de diciembre con el pase de la película La infiltrada (Arantxa Echevarría, 2024), ganadora de dos premios Goya este año, en las categorías de mejor actriz protagonista (Carolina Yuste) y mejor película (ex aequo con El 47, de Marcel Barrena).
Al día siguiente se inaugura la exposición Bold, de la fotógrafa Caroline Sikkenk, de la mano de la Fundación Carrera por la Vida-Walk for Life, iniciativa solidaria que trabaja con pacientes o familias afectadas por el cáncer de mama. Para la producción de Bold, que tiene el aval de Think Pink Europe, Carrera por la Vida cuenta con la colaboración de la Fundación DIARIO DE AVISOS. Además, la muestra añade dos nuevos retratos de mujeres canarias.
También el 2 de diciembre, el festival acogerá un taller de risoterapia impartido por Mujeres Acompañando a Mujeres (MAM). El taller es asimismo un espacio idóneo para trabajar aspectos como la autoestima, la escucha y la cooperación.
Mujeres World Fest continuará el día 3 con un club de lectura sobre la novela de no ficción Éramos unos niños, de Patti Smith. Esta obra gira en torno a la amistad de la cantante y compositora con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. El acto será conducido por la escritora feminista Anabel Vélez.
El jueves 4 de diciembre, la psicóloga Amagoia Eizaguirre protagonizará la jornada con De los hábitos a la constancia. Este proyecto aúna humor, emoción y aprendizaje en una propuesta innovadora dentro del panorama teatral. Con ella se busca romper con los formatos tradicionales. “No es una charla ni un taller ni una conferencia”, indica Eizaguirre. “Es un espectáculo diseñado para hacerte reír, sentir, reflexionar y, sobre todo, darte el empujón definitivo para transformar tu vida”, afirma.
La actriz y humorista Antonia San Juan recogerá el 5 de diciembre el premio del festival en el escenario del Auditorio de Adeje, de la mano de representantes de Mar Abierto Producciones y del Ayuntamiento del municipio sureño. El reconocimiento se materializa en una pieza escultórica de la artista canaria Isabel Delgado, que es el emblema de este festival. Antes, San Juan escenificará el monólogo Entrevista con mi hija Mari, en el que, a través de una conversación en el contexto de un programa televisivo, la invitada narra sus problemas personales buscando su minuto de gloria.
‘40 AÑOS DE CELEBRACIÓN’
El sábado 6 de diciembre, la cantante Sole Giménez ofrecerá un concierto de su gira 40 años de celebración, en la que interpreta algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. Quien fuera vocalista de Presuntos Implicados invita a embarcarse en una aventura de géneros musicales, como el pop o la bossa nova, sin olvidar las canciones con las que inició su trayectoria.
El colofón del IV Mujeres World Fest lo pondrá la humorista Alma Andreu, la Forte, y su espectáculo Estoy como nunca, donde reflexiona y relaciona los estilos de vida de mujeres que se encuentran en distintas etapas, con 20, 30 y 40 años.
El festival también incluye diversas acciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, siguiendo el compromiso de Mar Abierto Producciones con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mujeres World Fest cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Adeje, por medio de Costa Adeje, así como del Gobierno de Canarias y su Consejería de Turismo, a través de Promotur y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Colaboran en su celebración Naviera Armas Trasmediterránea, Ahembo-Pepsi Cola, Sonopluss y Masquecarpas. Para obtener más información, se puede consultar su sitio web: www.mujeresworldfest.com.