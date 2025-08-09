Múltiples emergencias por la ola de calor en Canarias

Este sábado, 9 de agosto, múltiples emergencias asistenciales en el Archipiélago se han visto vinculadas a las condiciones extremas de temperatura, con Canarias en alerta máxima por ola de calor.
Por la tarde, en el Paseo Litoral de Arona (Tenerife), personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a una mujer de 69 años que sufrió un síncope por calor a las 14:51 horas. Tras recuperarse, fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.
Algo antes, a las 13:55 horas en Garafía (La Palma), un varón de 89 años se recuperó de otro síncope provocado por un golpe de calor y fue llevado al Centro de Salud de Garafía, tras la intervención conjunta del SUC y personal médico del centro.
Rescates a pesar de estar cerrados los senderos
En La Gomera, a las 12:41 horas, un senderista alemán de 57 años sufrió un traumatismo craneal en la ruta de la Cascada de Arure. El afectado fue rescatado en helicóptero por el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), asistido por bomberos y trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.
Un senderista alemán de 57 años herido de carácter moderado en la Ruta de la Cascada de Arure en Valle Gran Rey #LaGomera— 112 Canarias (@112canarias) August 9, 2025
➡️Fue rescatado por un helicóptero del #GES y por @bomberosvolvgr
Más información e imágenes⬇️https://t.co/dD1wxxkNIX pic.twitter.com/wN8gxXiYm9
Simultáneamente, en La Palma, una senderista belga de 63 años sufrió un traumatismo en un miembro inferior en el camino La Fuente (Breña Alta). La mujer fue rescatada por el GES e izada en helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma, donde fue atendida por el SUC.
Ambos incidentes se han registrado en una jornada en la que los cabildos tienen activados los Planes de Emergencia Insular (PEIN), que incluyen el cierre de senderos por riesgo de incendio debido a las altas temperaturas.
Un helicóptero del #GES rescata a una senderista belga de 63 años herida de carácter moderado al sufrir una caída en el Camino La Fuente en Breña Alta #LaPalma— 112 Canarias (@112canarias) August 9, 2025
Más información e imágenes del rescate⬇️https://t.co/mLDkO1q6yj pic.twitter.com/lT06Y0aCnW
Canarias registra la máxima más alta del país: 43,5 grados
Estos incidentes se producen en medio de una ola de calor prolongada, declarada de nivel rojo (riesgo extremo) en Canarias. Según datos de la Aemet, Canarias registró la temperatura más alta de España este sábado: 43,5 grados a las 18.00 horas en la estación de Tasarte (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria).
En el ámbito del Archipiélago, las máximas fueron 43,5 °C en Tasarte, La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria); 41,8 °C en Antigua (Fuerteventura); 40,9 °C en Tinajo (Lanzarote); 40,6 °C en Tías (Lanzarote); y 40,1 °C en Lomo Pedro Alfonso, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del PEFMA, mantiene recomendaciones preventivas ante el calor, entre ellas protegerse del sol, hidratarse frecuentemente, evitar esfuerzos en las horas centrales del día y no dejar a menores o mayores en vehículos cerrados.
Simultáneamente, los cabildos ha reforzado las restricciones, prohibiendo actividades como el uso del fuego, cierres de senderos y suspensión de eventos al aire libre en varias islas.
La ola de calor se extenderá, al menos, hasta el jueves 14, según nuevas previsiones de la Aemet.