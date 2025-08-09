González Alemán (Aemet), sobre el peligro que implica el aviso rojo en Canarias: “La población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos”

El doctor en Física e investigador de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Jesús González Alemán ha sido tajante este sábado en su perfil en la red social X ante el riesgo para la salud que conlleva un “episodio térmico extraordinario” como el que afecta a Canarias, con “avisos rojos generalizados y duraderos“.
Diversas estaciones de la Aemet en las Islas han registrado temperaturas que rozan los 38 grados centígrados, como la ubicada en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, cuyo valor máximo ha sido de 37.5 hasta las 12.00 horas, siendo el séptimo más elevado en todo el país.
González Alemán insiste en que la población debe tomarse en serio esta situación meteorológica adversa. “Lo que implica un aviso rojo: el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos“, asevera.
Por ello, el doctor en Física e investigador de la Agencia Estatal de Meteorología ha querido lanzar una serie de recomendaciones a la ciudadanía: “Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno”.
Potencial riesgo para la salud
Cabe recordar que la Dirección General de Salud Pública del SCS activó el jueves diferentes avisos por altas temperaturas en el Archipiélago con “potencial riesgo para la salud”.
Gran Canaria
Nivel rojo (riesgo alto):
- Zonas de cumbre: Tejeda, Vega de San Mateo
- Zonas este, oeste y sur: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona norte: Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Santa María de Guía, Teror y Valleseco
Fuerteventura
Nivel rojo (riesgo alto):
- Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje
Tenerife
Nivel naranja (riesgo medio):
- Área metropolitana: Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona norte: Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque y La Victoria de Acentejo
- Zona este, sur y oeste: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna
Lanzarote
Nivel naranja (riesgo medio):
- Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza
La Palma
Nivel naranja (riesgo medio):
- Zona de cumbres: El Paso
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona este: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo
- Zona oeste: Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe
RECOMENDACIONES SANITARIAS
Salud Pública recuerda que estas temperaturas pueden afectar especialmente a lactantes, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, en tratamiento con determinados fármacos, sin hogar o que realicen trabajos y actividades físicas al aire libre.