Se precipita desde una altura de 7 metros en el sur de Tenerife

Una mujer de 43 años y nacionalidad extranjera ha resultado herida este martes por la noche tras precipitarse desde una altura de siete metros a una zona de rocas en la calle San Miguel, en el municipio de San Miguel de Abona.
La afectada sufrió varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a Hospiten Sur, después de ser asistida por personal sanitario del SUC junto a un médico y un enfermero del PAC de San Isidro.
Efectivos de bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron tanto a la mujer como a un hombre de 44 años que intentó socorrerla, al encontrarse ambos en una zona de difícil acceso. Este último presentó heridas de carácter leve.
También participaron la Guardia Civil y la Policía Local, que colaboraron con el resto de recursos desplazados.
Noche de emergencias en Tenerife
No ha sido la única emergencia atendida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias esta madrugada.
A las 00:25 horas, un hombre de 38 años resultó herido en una colisión entre dos turismos en la calle Charcay, en el municipio de Granadilla de Abona. El afectado presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Sur.
En el operativo intervino también la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.
Segundo accidente por precipitación
El 112 también coordinó esta madrugada un segundo accidente por precipitación a las 05:10 horas, esta vez en Gran Canaria.
Una mujer de 64 años cayó desde varios metros de altura en la calle Juan Díaz Rodríguez, en el municipio de Mogán, y sufrió un traumatismo en la cadera de carácter moderado.
La afectada fue rescatada por los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
En la asistencia colaboraron también la Guardia Civil y la Policía Local.