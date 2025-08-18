Propósito de enmienda en el Costa Adeje Tenerife Egatesa

El Costa Adeje Egatesa salió derrotado de la final del Trofeo Teide ante el Deportivo por un elocuente (0-4), en el segundo amistoso de pretemporada.
Resta aún días de preparación para enmendar los errores cometidos ante el cuadro gallego, y para recuperar a numerosas futbolistas que están en el dique seco, con el fin de llegar al 30 de agosto en las mejores condiciones posibles para afrontar el estreno liguero ante el Athletic Club.
El resultado fue un tanto engañoso, ya que esa no fue la diferencia entre ambos equipos sobre el verde de Los Cuartos de La Orotava, aunque si es verdad que las de Fran Alonso fueron más efectivas de cara al marco contrario.
La primera parte fue más igualada con minutos de calidad para Sakina Ouraoui e Iratxe, que llevaron todo el peligro local sobre el portal de Yohana.
El gol al borde del descanso de Marisa García para el Deportivo lo acusó el CD Tenerife femenino, que en la segunda parte y con un equipo prácticamente nuevo encajó dos nuevos tantos en los minutos 50 y 52. El 0-3 era inapelable, y el juego fue controlado por el cuadro gallego.
Las guerreras pudieron meter en el partido con dos chispazos de Mari Jose, pero la futbolista de Añaza no estuvo acertada de cara a gol. Cuando ya el partido llegaba a su fin, Ainhoa Marín cerraba la cuenta para su equipo 0-4.
Eder Maestre, tranquilo
Al final del choque entre el Costa Adeje Egatesa y Deportivo de la Coruña, Eder Maestre hizo una valoración de este partido amistoso contra un rival de la misma categoría.
“Hay muchas cosas que hay que trabajar. El ritmo de competición te lo da la competición pero no es excusa para la imagen que da el equipo. El primer tiempo no ha estado mal, pero es verdad que en el segundo el Deportivo ha sido superior. Es la primera prueba para demostrar que aquí todo avanza. La realidad de lo que es una competición que viene creciendo y hay que adaptarse, afirmó el técnico vasco”.
Además, el preparador blanquiazul aseguró que el equipo ahora tiene el punto de mira en la próxima semana “son dos competiciones y llevamos suficientes jugadoras para dejar un pozo competitivo interesante con entrenamientos complementarios para subir los ritmos. Nos enfrentamos al reto del Heliodoro Rodríguez López, en el que hay que correr y sobre todo, correr rápido. Las ventanas de oportunidad se minimizan por el espacio. Tengo claro lo que necesitamos para poder estar ahí. Nos queda trabajo por delante. Estamos consiguiendo pequeños indicios de entrenamiento que nos dejan con buen sabor de boca”.
Por otro lado, la futbolista, Natalia Ramos sobre el césped del estadio de Los Cuartos de La Orotava, recalcó que, “está claro que son partidos de pretemporada pero es un aviso para nosotras y tenemos margen de mejora. Tenemos que hacer autocrítica y corregir los errores para comenzar lo mejor posible el inicio liguero”.