Susto en un rally en Canarias: un aparatoso accidente acaba con un coche fuera de la vía

El municipio de Antigua, en Fuerteventura, acoge este sábado la tercera de las seis citas que integran el calendario del Campeonato Provincial de Las Palmas de RallySprint. La prueba, organizada por los clubes majoreros Tibiabín, Betan, Fuertemotor y Adael, vivió un enorme susto cuando el Hyundai i20R5 conducido por el lanzaroteño Víctor Antonio Afonso se salió de la calzada.
Los espectadores del rally asistieron horrorizados a este aparatoso accidente, en el que el piloto perdió el control del vehículo, que portaba el dorsal 1 en sus puertas, tras un salto en al que aterrizó con el morro y volcó.
Tras el fuerte impacto, la rueda delantera derecha quedó totalmente arrancada y el coche también sufrió numerosos desperfectos en la parte trasera.
Como consecuencia de la salida de carretera, el propio Víctor Antonio Afonso fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Virgen de la Peña con un traumatismo en las costillas. El copiloto, Jonay Fragiel, salió ileso de este incidente como puede apreciarse en las imágenes.
Un total de 28 participantes tomaron la salida a esta prueba automovilística que partió desde el polideportivo Valles de Ortega y que culminará esta tarde después de que los vehículos recorriesen el tramo que une la carretera La Corte con Los Valles en seis ocasiones (tres en cada sentido).