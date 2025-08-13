Rescate aéreo por un nuevo caso de ahogamiento en Canarias

Un hombre ha sido trasladado este miércoles en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Montaña Arena, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El incidente se produjo en torno a las 12:45 horas y fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato los recursos de emergencia.
Según la valoración inicial del SUC, el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, salvo complicaciones.
Dos personas que se identificaron en el lugar como personal sanitario le prestaron la primera atención, después de que fuera sacado del agua por otros bañistas. Posteriormente, el personal del helicóptero medicalizado lo valoró, asistió y trasladó en la aeronave hasta la helisuperficie del hospital.
En el dispositivo intervinieron socorristas del Servicio de Salvamento en Playas de San Bartolomé de Tirajana, bomberos del municipio, Policía Local y el personal del SUC.
Prealerta por mala mar
Este suceso se produce en un contexto de prealerta por mala mar declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que afecta a las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, con olas que pueden alcanzar hasta dos metros de altura.
La situación se enmarca en un episodio de altas temperaturas y ligera calima, que coincide con la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.
Ante este escenario, el Gobierno de Canarias recomienda evitar bañarse en playas apartadas o sin vigilancia, respetar las indicaciones de los socorristas y aplazar las actividades náuticas.
También recuerda la importancia de adoptar medidas de autoprotección frente al calor y la calima, así como seguir las restricciones vigentes para prevenir incendios forestales.