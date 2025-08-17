Santa Cruz vive con color, devoción y tradición la festividad en honor a la Virgen de Urkupiña

Santa Cruz de Tenerife latió este fin de semana al ritmo vibrante de la música y la devoción de la comunidad boliviana residente en la capital. Así, el barrio de Salamanca, en el distrito Centro-Ifara, se vistió de gala para la festividad en honor a la Virgen de Urkupiña, en un despliegue de fe, tradición, color y un sinfín de danzas folclóricas para honrar a la Patrona de la Integración de Bolivia.
Según informaron desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la celebración ha sido posible gracias a la unión de la comunidad boliviana, la Fraternidad Los Calcheños de Potosí y el distrito Centro-Ifara de la capital. Los actos centrales del fin de semana ofrecieron un espectáculo visual y espiritual que transportó a los asistentes a los Andes bolivianos.
Así, el pasado viernes tuvo lugar la misa de víspera en la parroquia de Fátima, que dio paso a una emotiva ofrenda de danzas en la plaza exterior, donde los bailarines se presentaron ante la imagen sagrada.
Grupos folclóricos
Pero el día grande de la festividad sería ayer, jornada en la que, tras la santa misa, la Virgen de Urkupiña salió en procesión por las calles del barrio de Salamanca, seguida por una veintena de grupos folclóricos.
Cada uno de ellos lució trajes de alegres colores y realizó coreografías llenas de energía, que eran una ofrenda viva a la Virgen de Urkupiña. Así, los asistentes pudieron disfrutar de la majestuosidad de la Morenada, con sus pasos lentos que evocan la resistencia de los esclavos; la vivacidad y el coqueteo del Salay, una de las danzas más populares de los valles de Potosí y Chuquisaca; y la fuerza y el simbolismo ancestral del Tinkuy, que representa el “encuentro” ritual de las comunidades andinas, y donde también hubo exhibiciones de otras danzas como el enérgico Caporal, la elegante Kullawada de los tejedores aymaras o los Potolos, un homenaje rural.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que esta festividad es un reflejo de la riqueza cultural de la ciudad, un ejemplo de que “Santa Cruz es una capital de acogida, donde la integración se celebra y se vive con alegría, baile y devoción”.
La concejala del distrito, Purificación Dávila, por su parte, subrayó que el evento es un “testimonio de la vitalidad de nuestras asociaciones y de la fuerte conexión de sus miembros con sus raíces”, comprometiéndose a seguir apoyando este tipo de iniciativas que fortalecen los lazos sociales y culturales.