Todo el Archipiélago, por primera vez, en alerta máxima por calor

El Gobierno de Canarias declara, por primera vez en la historia, una alerta máxima por altas temperaturas en todo el Archipiélago, que está vigente desde las 14.00 horas de ayer, viernes, y que obligará a extremar la vigilancia en los próximos días, sobre todo, para prevenir posibles incendios forestales, dado que también se ha declarado el nivel máximo de alerta en este ámbito.
La ola de calor que se ha instalado ya en las Islas y que se intensificará este fin de semana ha llevado también a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarar avisos rojos por calor hoy, sábado, en Gran Canaria, isla a la que se sumarán Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura a partir de mañana, domingo. Se esperan temperaturas muy elevadas, de 40 grados, que se superarán en algunas zonas de las Islas, en el que es el episodio más largo de calor desde el año 2023. La previsión es que las temperaturas bajen a partir del martes.
La aldea, a 40,7 grados
Ya ayer viernes la localidad grancanaria de La Aldea de San Nicolás registró la máxima de 40,7 grados, la temperatura más elevada del Archipiélago, mientras que en Tenerife se alcanzaron los 38,8 grados en la zona de Llano de Los Loros, en el municipio de La Laguna.
En la reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca) se tomó esta decisión inédita en las Islas, con el fin de proteger a las personas y los espacios naturales.
El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, informó ayer de los detalles de la reunión, en la que participaron todos los cabildos, así como profesionales del 112, y pidió extremar la precaución para evitar que se declaren incendios. En este sentido, afirmó que se cuenta con más de 2.000 efectivos que participan en el control, prevención y extinción, con más de 200 vehículos y 19 medios aéreos.
Todos los cabildos han activado sus planes insulares de emergencias y los ayuntamientos han hecho lo propio con los municipales. En ellos se establecen importantes restricciones, se suspenden todo tipo de actividades al aire libre de carácter insular o municipal y también se dan recomendaciones a la población para prevenir problemas, especialmente, entre la población más vulnerable.
Las recomendaciones son atender al sentido común y no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, beber mucho líquido y protegerse del sol en el exterior. Además, se aconseja hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.
El Cabildo de Tenerife ha activado medidas de nivel 3 y ha prohibido la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción.
Tampoco se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa. Se prohíbe realizar fuego en exteriores; exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas o aprovechamiento forestal. Además, se ha suspendido la caza y se han cerrado las zonas de acampada y campamentos y los miradores de Chipeque y Chimague.
Dada la coincidencia del episodio de calor con la observación de las Perseidas, el lunes y martes de la semana que viene, se ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de que se produzca un conato o un incendio. La confluencia de tráfico y personas, habitual en esas fechas, dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.
Así, se cerrarán, desde las 18.00 hasta las 6.00 horas de los días 11, 12 y 13 de agosto, las siguientes carreteras: TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo; TF-21 (La Orotava), en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte, y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur. TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500.