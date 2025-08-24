La tortilla canaria que enamoró a Ferrán Adriá, es la mejor de las Islas y tiene muchísima cebolla: “Es un vicio”

La tortilla es uno de esos alimentos que gustan a todos. O cai todos. Con muchísimas variedades, se han desatado, incluso, grandes debates en torno a si es mejor con o sin cebolla, por ejemplo, pero esta es, porque así lo dicen los expertos, la mejor de Canarias.
Además, este famosísimo plato tiene un Día Mundial, que precisamente se celebra mañana sábado, 9 de marzo.
En un vídeo de TikTok de Iñaki Gastro, influencer de gastronomía, explica como fue elegida Mejor de Canarias por la Guía Repsol y que, además, Ferrán Adriá la degustó, quedando constancia de ello en forma de fotografía en el local.
La mejor de Canarias puede comerse en la Taberna El Bocadito, en Lanzarote, concretamente en Costa Teguise, un lugar muy concurrido tanto por los habitantes de la zona como por los muchos visitantes que llegan al lugar.
Según el propio Iñaki, tiene “muchísima cebolla y es muy cremosa”, dos factores que parecen clave para que esta sea considerada la mejor que podemos comer en nuestras Islas.
