Un Deportivo superior se alza con el Trofeo Teide ante el Costa Adeje Egatesa (0-4)

El Deportivo de la Coruña se adjudicó el Trofeo Teide ante el CD Tenerife femenino (0-4), en el segundo partido de preparación del equipo de Eder Maestre. La superioridad del cuadro gallego en la segunda parte tuvo reflejo en el marcador, con dos goles en los primeros minutos anotados por Barth y Marisa García y con otro en la recta final de Ainhoa Marín. El equipo gallego se había adelantado al borde del descanso tras un espléndido cabezazo de Marisa García, la más destacada del encuentro. Mari Jose, que entró en la segunda parte, tuvo en sus botas dos claras ocasiones para poner emoción a la final, pero la incombustible futbolista de Añaza no estuvo fina en la suerte suprema. También un cabezazo de Natalia Ramos dio en el palo en el minuto 84. Fue lo más destacado del Egatesa.
En el CD Tenerife femenino debutaron Nay Cáceres, Jenni López, Amani, Mila Martín e Iratxe. En la segunda parte también se estrenaron Elba, Méndez y Sara Niz.
Los primeros minutos fueron de dominio alterno pero sin crear ocasiones de gol en las respectivas áreas. Por parte de las locales, destacar a Sakina Ouzraoui y la canterana Iratxe que llevaron todo el peligro sobre los dominios de Yohana.
En el minuto 2, lo intentó Iratxe con un disparo dentro del área que tropezó en la alemana Barth. En el minuto 12, la delantera marroquí Sakina llegó hasta la línea de fondo tras gran acción individual, cedió a Clau Blanco pero el disparo de la sevillana tropezó en una defensora del Deportivo.
Iratxe lo volvió a intentar en el minuto 17 con un lanzamiento desde fuera del área que detuvo sin problemas Yohana, tras una pérdida en tres cuartos de la defensa alemana Barth.
El Deportivo llegó por primera vez a los dominios de Nay Cáceres, en el minuto 19, tras un remate de cabeza de Marisa García que detuvo la guardameta venezolana.
Un minuto después llegó la réplica del CD Tenerife femenino tras otra brillante acción de Ouzraoui, que centró al corazón del área, al que no llegó por poco la tinerfeña Iratxe.
La deportivista Ainhoa Marín, tras eléctrica acción, estuvo muy cerca de adelantar a su equipo si el último pase no lo corta Gavira dentro del área.
El Costa Adeje Egatesa se pudo adelantar en el marcador en el minuto 36 tras una falta ejecutada por Ouzraoui desde la banda derecha al que no llegó por poco Amani en el área chica.
Cuando todo parecía que se llegaría con empate sin goles al descanso, el Deportivo se adelantó en el marcador tras acción a balón parado. Falta que ejecuta desde la banda izquierda Cavanah al área, y Marisa García se anticipa a la defensa local para rematar de cabeza al fondo de las mallas el 0-1.
Se rompe el partido
Los primeros minutos de la reanudación fueron claves para la resolución de la final del Trofeo Teide con dos goles consecutivos en los minutos 50 y 52 por parte del conjunto de Fran Alonso. El Costa Adeje Tenerife, que efectuó numerosos cambios tras el descanso, acusó el doble golpe que le infligió el rival con dos goles más en botas de la alemana Barth (0-2), y un golazo de la jugadora cedida por el Real Madrid, Marisa García (0-3), que lanzó un obús que entró pegado al palo de la porteria de Sara Niz.
El CD Tenerife femenino se pudo meter en el partido si Mari Jose hubiese estado más acertada ante la guardameta suplente Inés Pereira.
La puntilla llegó en el minuto 86 con el cuarto tanto anotado por Ainhoa Marín para el Deportivo (0-4).
FICHA TÉCNICA
Costa Adeje Tenerife Egatesa: Nay Cáceres, Clau Blanco, Patri Gavira, Fatou Dembelé, Jenni López, Sandra Castelló, Amani, Mila Martín, Yaretzi, Sakina Ouzraoui e Iratxe. También jugaron Noelia Ramos, Cinta, Paola Hernández, Aleksandra, Natalia Ramos, Mari Jose, Elba, Estella, Méndez y Sara Niz.
Deportivo de la Coruña: Yohana, Henar, Artero, Ainhoa, Marisa, Bárbara, Elena, Barth, Cavanah, Paula Novo y Redru. También jugaron Inés Pereira, Samara, Paula, Eva Dios, Olaya, Espe Pizarro, Monteagudo, Raquel y Lucía.
Goles: 0-1, min 45: Marisa García. 0-2, min 50: Barth. 0-3, min 52: Marisa García. 0-4, min 86: Ainhoa Marín.
Árbitro: Javier Stevie Prado. Sin amonestaciones.
Incidencias: Final Trofeo Teide femenino disputado en el estadio de Los Cuartos de La Orotava. Buena entrada.