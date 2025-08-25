Un accidente en la TF-1 acaba con cuatro heridos trasladados al hospital

A las 15:16 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que informaban de la colisión de tres vehículos en la TF-1, pasada la salida a Los Cristianos en dirección a Santa Cruz de Tenerife, Arona.
El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del SUC asistió a cuatro personas, un hombre de 64 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo en tórax de carácter moderado, trasladado en una ambulancia del SUC a Hospiten Sur. Una ujer de 21 años, que en el momento inicial de la asitencia presenta traumatismo cervical de carácter moderado, trasladada en una ambulancia del SUC a Hospiten Sur. Otra mujer de 23 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta cervicalgia de carácter leve, trasladada en una ambulancia del SUC a Hospital Quirón Costa Adeje. Y una tercera mujer de 22 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta cervicalgia de carácter leve, trasladada en una ambulancia del SUC a Hospital Quirón Costa Adeje.
La Guardia Civil instruyó las diligencias.