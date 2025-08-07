Una menor en estado grave tras sufrir un ahogamiento en Canarias

Una menor de 5 años ha sido hospitalizada en estado grave este jueves tras sufrir un ahogamiento incompleto en una piscina situada en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura.
El incidente tuvo lugar a las 13:22 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada en la que se alertaba de que el socorrista del complejo turístico había rescatado del agua a la niña, que presentaba signos de parada cardiorrespiratoria.
El socorrista inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas mientras llegaban los recursos sanitarios. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las maniobras avanzadas hasta lograr revertir la parada cardiorrespiratoria.
Una vez estabilizada, la menor fue trasladada inicialmente en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.
Desde allí fue evacuada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Gran Canaria, donde quedó ingresada en estado grave.
En el dispositivo de atención participaron una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y el helicóptero medicalizado del SUC, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que colaboraron en la intervención y en la instrucción de diligencias.