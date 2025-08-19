Simula ser víctima y se lleva una sorpresa: la Guardia Civil lo acusa de tres delitos

La Guardia Civil ha detenido al propietario de un establecimiento hostelero en Mairena del Alcor (Sevilla), acusado de haber simulado hasta tres robos falsos en su propio local. Al empresario se le atribuyen tres delitos de simulación de delito y otros tres delitos de robo con fuerza, tras una investigación iniciada por las denuncias de una empresa de máquinas recreativas.
El caso comenzó cuando el administrador de dicha empresa denunció la desaparición de tres máquinas recreativas, valoradas en más de 27.000 euros, que se encontraban instaladas en el local del detenido. La Guardia Civil descubrió que los supuestos robos se producían siempre en la misma franja: las noches de los domingos, justo antes de que la compañía recogiera la recaudación los lunes.
Los agentes comprobaron que el sistema de alarma del establecimiento se activaba y desactivaba de forma coincidente con los horarios de los falsos robos. Durante un operativo de vigilancia, observaron al propietario cargando una de las máquinas recreativas en una furgoneta, con la ayuda de otra persona. Tras seguir el vehículo, los agentes comprobaron que la máquina fue descargada en una vivienda propiedad del detenido.
El conductor de la furgoneta declaró después que había sido contratado para transportar el aparato hasta esa dirección. Con estas pruebas, la investigación concluyó con la detención del hostelero, que ya ha sido puesto a disposición judicial.
Lo que dice la Guardia Civil sobre el falso delito
El artículo 457 del Código Penal recoge este ilícito, que consiste en fingir ser víctima o autor de un delito inexistente, o presentar una denuncia falsa que genere actuaciones judiciales o policiales.
Se diferencia del delito de denuncia falsa, ya que en este último se señala directamente a otra persona inocente, mientras que en la simulación el supuesto autor puede incluso atribuirse a sí mismo la condición de víctima.
Las penas previstas para este delito son multas de seis a doce meses, aunque pueden aplicarse agravantes en función de los perjuicios ocasionados.