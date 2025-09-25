Un accidente colapsa la TF-5: una mujer es trasladada al hospital

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía a las 11:25 horas de este jueves una llamada que alertaba de un accidente de tráfico en la autopista TF-5, a la altura de Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, en sentido Tenerife Norte.
Según la información facilitada, un turismo colisionó contra la mediana de la vía. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió a una mujer de 42 años que presentaba dolor moderado en la caja torácica. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En la intervención participaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Tenerife y personal de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife, que se encargaron de garantizar la seguridad en la zona y restablecer la normalidad en la vía.