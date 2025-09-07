sucesos

Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente en un hotel de Tenerife

El socorrista del complejo llevó a cabo la primera asistencia al hombre
Un hombre se encuentra en estado crítico tras haber sufrido un ahogamiento en un hotel de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.

Una llamada alertó esta misma mañana de un ahogamiento incompleto de un hombre en la piscina de un hotel de Tenerife, concretamente en Adeje, en la calle París.

El socorrista del complejo informó de la presencia de un hombre en parada cardiorrespiratoria y con síntomas de ahogamiento.

El propio socorrista del hotel de Tenerife comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar siguiendo las indicaciones del enfermero coordinador del SUC desde la sala del 112. Al llegar el personal sanitario del SUC estos continuaron las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la parada. Tras estabilizar al afectado fue evacuado en estado crítico al citado centro hospitalario.

