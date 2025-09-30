sucesos

Salvan la vida a un hombre que sufrió un grave accidente en una playa de Canarias

El afectado, un surfista de 47 años y de nacionalidad polaca, sufrió un fuerte golpe en la espalda y presentó signos de ahogamiento
Un surfista de 47 años y de nacionalidad polaca se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de Canarias este martes, 30 de septiembre, según informa el 112.

Los hechos han tenido lugar a las 17.45 horas, en Piedra playa, Fuerteventura. En ese momento, el personal de Salvamento de la zona de baño había rescatado al afectado, quien presentaba signos de ahogamiento incompleto.

Al llegar al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo, atendieron al varón, comprobando que también tenía un traumatismo en la espalda de carácter grave.

Tras estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

