Asisten a una mujer herida tras un accidente en la TF-5

A las 9:32 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión de una moto y un vehículo en la TF-5, a la altura de la rotonda del Padre Anchieta, La Laguna.
Una ambulancia del SUC valoró a los dos ocupantes de la motocicleta y asistió a la pasajera, única herida en el incidente, una mujer de 32 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta heridas de carácter moderado, trasladada en una ambulancia del SUC al centro de salud San Benito.
La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron el atestado.