sucesos

Asisten a una mujer herida tras un accidente en la TF-5

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Una avería provoca colas kilométricas en la TF-5
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

A las 9:32 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión de una moto y un vehículo en la TF-5, a la altura de la rotonda del Padre Anchieta, La Laguna.

Una ambulancia del SUC valoró a los dos ocupantes de la motocicleta y asistió a la pasajera, única herida en el incidente, una mujer de 32 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta heridas de carácter moderado, trasladada en una ambulancia del SUC al centro de salud San Benito.

  1. 3 personas acaban en el hospital tras el incendio en una vivienda en Canarias3 personas acaban en el hospital tras el incendio en una vivienda en Canarias
  2. Un menor grave por el incendio de una vivienda en Canarias. 112 CanariasUn menor grave por el incendio de una vivienda en Canarias

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron el atestado.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas