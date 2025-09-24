Uno de cada cuatro fallecidos por accidentes de tráfico en Canarias entre 2014 y 2023 era un peatón

Canarias es la segunda comunidad autónoma, después de la de Madrid, que concentra mayor proporción de peatones fallecidos, el 27%, y supera la media nacional, situada en el 20,4%, según un estudio de la Fundación Línea Directa hecho público ayer y que puede consultarse en su página web. Para hacerse una idea más cercana de lo notable que supone este porcentaje, ello implica que al menos uno de cada cuatro fallecidos por accidentes de tráfico en las Islas era un peatón.
Además, este trabajo cuenta con el plus añadido de analizar el periodo comprendido entre 2014 y 2023, y también aporta otro dato esencial, como es que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera español con más atropellos mortales está en la popularmente conocida como Autopista del Sur, la TF-1, concretamente entre los puntos kilómetros 54,5 y 78,0.
Para tener una referencia mejor, dicho tramo de la TF-1 es el que transcurre desde la salida de la autopista sureña a localidades granadilleras como son El Médano y San Isidro hasta el que da acceso a Fañabé, ya dentro del término municipal de Adeje.
Dicho estudio refleja que en esos diez años fueron un total de 12 los peatones fallecidos tras ser atropellados en el referido tramo de la TF-1.
Desde una perspectiva estatal, la media en todo el país implica igualmente que uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico durante dicho decenio eran peatones, con casi 3.500 muertos y otros 130.000 que resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron de hospitalización, en los más de 124.000 siniestros contabilizados.
Se trata del estudio Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023), de la Fundación Línea Directa, en el que se refleja que en el 72% de los accidentes con peatón implicado, este no había cometido ninguna infracción, si bien el 41% los fallecidos habían consumido drogas, alcohol o psicofármacos.
En declaraciones recogidas por Efe, la directora general de la fundación, Mar Galle, ha añadido que este porcentaje se incrementó en el 2023, con un 58% de peatones fallecidos que dieron positivo en estas sustancias. “Ir por la calle tras haber consumido alcohol no es una infracción” ha puntualizado, aunque ha considerado que es algo que sí afecta a su capacidad de reacción y agrava el riesgo de accidente.
Otros factores que incrementan el riesgo son el uso de dispositivos electrónicos, la proliferación de carriles-bici y la aparición de nuevas formas de movilidad, como los VMP -patinetes y bicis eléctricas-.
Con respecto al tipo de vía, el estudio muestra que el 14 % de los accidentes se registraron en carreteras, mientras que en los siniestros ocurridos en zonas urbanas, que constituyen el 86 %, la letalidad se multiplica por ocho debido a la velocidad.
No obstante, los datos provisionales de 2024 muestran que estos accidentes disminuyen en un 8 % en zonas urbanas.
Excesos de velocidad
Más allá del estudio que nos ocupa y siempre dentro de la actualidad sobre seguridad vial, es menester insistir en que -pese a que obviamente los atropellos son un factor a tener muy en cuenta- son los excesos de velocidad una de las causas más relevantes de siniestralidad, tanto en Canarias como en el resto del país e incluso de muchísimos otros países.
Ello ha motivado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya llevado a cabo varias campañas específicas para reforzar el control de velocidad en las carreteras de Canarias, la última de ellas el pasado mes y enmarcada en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.
Por aquel entonces, tanto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, como la jefa provincial de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot, ya recordaron que en España más del 20% de los accidentes mortales están relacionados con este factor. Y, lo que es aún peor, “aproximadamente el 30% de los siniestros mortales están causados por una velocidad excesiva o inadecuada”, como recordó Pestana antes de advertir que “a 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 el riesgo de muerte se reduce al 5%”, lo que enlaza directamente con el tema principal de esta información.
Según datos del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, el 60% de los conductores españoles reconocen circular por encima del límite en carreteras convencionales y más del 60% lo hacen en autovías.