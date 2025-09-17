Alarma por el incendio en unos apartamentos en Tenerife en plena madrugada

Bomberos de Tenerife con base en Guía de Isora y voluntarios de Adeje fueron activados esta madrugada, sobre las 1.00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para apagar un fuego originado en la terraza de unos apartamentos en Tenerife, que se encuentran en la calle Agando, en Adeje.
Una vez allí, comprobaron que no había personas en el interior y que las llamas se localizaban en el aparato del aire acondicionado, así que procedieron a su extinción y ventilación.
En el lugar también estuvieron agentes de la Policía Local y una unidad del Servicio de Urgencias Canario.
Otras intervenciones
En La Laguna, bomberos con base en el municipio fueron requeridos, sobre las 16:00 horas, para apagar un fuego de rastrojos y basuras en la avenida Radioaficionado, a la altura del tranvía.
También, efectivos de Guía de Isora fueron solicitados, sobre las 14:00 horas, para apagar un contenedor que ardía en la avenida Adeje.
Bomberos del parque de Güímar intervinieron, sobre las 12:00 horas, en el fuego de un vehículo que circulaba por la TF-1, a la altura del Polígono Industrial de Güímar.
Efectivos de San Miguel de Abona fueron activados ayer, sobre las 7:00 horas, tras producirse un accidente de tráfico en el kilómetro 69 de la TF-1, en el municipio de Arona. Llegados al lugar, comprobaron que no había personas atrapadas, así que procedieron a desconectar las baterías y colaborar en las labores de limpieza de la vía. También acudieron agentes de la Policía Local.