Alejandro Mayor y Yasmina Castro, imparables en los 45K de la Famara Total

La décima edición del evento dejó momentos para el recuerdo con más de 1.300 participantes recorriendo los senderos de Famara durante tres intensas jornadas.
La décima Famara Total volvió a demostrar este fin de semana por qué es mucho más que una simple carrera por montaña. Con cuatro modalidades —45, 25, 15 y 7,5 kilómetros— y más de 1.300 corredores en liza, el evento se consolidó como un referente del trail running canario, ofreciendo espectáculo deportivo de primer nivel en un entorno natural de gran belleza como es la Caleta de Famara.
El sábado se vivió la jornada central del evento, en la que se disputaron las pruebas principales bajo un ambiente vibrante en el que se mezclaron esfuerzo, compañerismo y celebración.
Mayor y Castro, imparables en los 45K
La distancia reina de 45 km, con salida a las 7:00 de la mañana, volvió a tener los mismos nombres en lo más alto del podio: Alejandro Mayor y Yasmina Castro. Ambos revalidaron su triunfo del año anterior y confirmaron su excelente estado de forma.
Mayor paró el cronómetro en 4:23:51, dominando de principio a fin, seguido por Misael León (4:34:38) y Rubén Rodríguez (4:37:09). En la categoría femenina, Castro volvió a demostrar su calidad, imponiéndose con un tiempo de 5:02:02, superando a Ruth Brito (5:46:00) y Elena Valiente (5:56:29).
A las 08:00 horas se dio la salida a la prueba de 25 km, donde Yoel de Paz volvió a demostrar su dominio, repitiendo victoria con 1:53:02. El podio masculino lo completaron José Antonio Hernández (1:59:31) y Sergio Machín (2:04:05). En la categoría femenina, Lorena Padrón se llevó la victoria tras una sólida actuación (2:29:40), seguida de Anya Lamprecht (2:35:16) y Sandra Ortiz (2:46:18).
La carrera de 15 km, disputada a las 09:15, fue un auténtico reto para las piernas. Edwin Camacho (1:16:41) y Estela Guerra (1:32:26) se proclamaron vencedores en una modalidad corta, pero exigente.
La 7,5 km, un recorrido popular que también premió a sus mejores
La distancia más asequible, de 7,5 km, también tuvo su parte competitiva, aunque muchos la disfrutaron caminando o en clave recreativa. Tinguaro Quintero (32:31) y María José Pina (43:23) fueron los más rápidos en esta prueba que busca abrir el evento a corredores de todos los niveles.
Tras la entrega de premios, autoridades como Olivia Duque, alcaldesa de Teguise, y Alejandro Ramírez, concejal de Deportes, pusieron en valor el impacto positivo de la Famara Total, no solo en el plano deportivo, sino también en lo social y turístico.
La música tomó el relevo por la tarde, con las actuaciones en vivo de Café con Leche y Los Lola, que hicieron bailar a participantes, familiares y visitantes en una jornada para el recuerdo.
