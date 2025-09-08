Atropello en Santa Cruz de Tenerife: un médico en la zona fue clave

Una mujer de 48 años resultó herida en la noche de este domingo tras sufrir un atropello en el Pasaje Santa Teresa de Ávila, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 21:50 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se informaba del suceso y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
La afectada presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Un médico que se encontraba en la zona atendió a la mujer hasta la llegada del personal sanitario del SUC, que completó la asistencia y efectuó el traslado.
Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.