sucesos

Atropello en Santa Cruz de Tenerife: un médico en la zona fue clave

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital
Atropello en Santa Cruz de Tenerife: un médico en la zona fue clave
Atropello en Santa Cruz de Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una mujer de 48 años resultó herida en la noche de este domingo tras sufrir un atropello en el Pasaje Santa Teresa de Ávila, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo sobre las 21:50 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se informaba del suceso y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

  1. Atropello múltiple en La GomeraDos personas fallecen al ser atropelladas por un coche que impactó en una vivienda en La Gomera
  2. Retenciones en la TF-5 por un atropello mortal. TVCMuere una mujer en un atropello en la TF-5

La afectada presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Un médico que se encontraba en la zona atendió a la mujer hasta la llegada del personal sanitario del SUC, que completó la asistencia y efectuó el traslado.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas