Una guagua atropella a una mujer en Canarias

El 112 indica que la afectada presenta politraumatismos de carácter grave
Una guagua ha atropellado a una mujer este jueves en la calle Juan Rejón, que se encuentra en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el 112.

El suceso tuvo lugar a las 08.58 horas, cuando la sala operativa de Emergencias recibía una alerta en la que se informaba de lo ocurrido.

El personal del SUC valoró y asistió a la afectada que, una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo, el 112 indica que en el momento inicial de la asistencia presentó politraumatismos de carácter grave.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.

