Localizan un cadáver en un pozo abandonado en Tenerife

La Policía Nacional halló este jueves un cadáver en la zona de La Barranquera, en Valle Guerra (La Laguna, Tenerife), según ha adelantado Televisión Canaria. El hallazgo motivó la activación de un amplio dispositivo de emergencia en el que participan también los bomberos.
Las labores se centran en un pozo abandonado de unos 125 metros de profundidad, donde se ha desplegado el operativo para proceder a la recuperación del cadáver. La situación ha despertado una gran expectación en la zona mientras los equipos trabajan para asegurar el entorno y recopilar datos que permitan esclarecer lo ocurrido.
De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, se ha abierto una investigación con el fin de identificar a la persona fallecida y determinar las circunstancias de su muerte, pudiendo tratarse de una persona cuysa desaparición se denunció recientemente. Por el momento no se han difundido más detalles, aunque se prevé que en las próximas horas se actualicen los datos sobre este caso.