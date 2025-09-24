Canarias rechaza la petición de Vox de expulsar a las personas migrantes en situación irregular

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado una iniciativa de Vox en la que pedía la expulsión de las personas migrantes en situación irregular, la pérdida de la nacionalidad de los que hayan sido condenados y la “urgente repatriación” de los menores a sus países de origen.
La proposición no de ley promovida por Vox también solicitaba el cierre de los centros de acogida de los menores “que crean inseguridad en nuestras calles”, “la transparencia” del Gobierno canario sobre lo que invierte en la atención a este colectivo y que se dé prioridad a los nacionales en la prestación de servicios.
Todo ello bajo el título de “medidas para garantizar el estado de bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad”.
El diputado de Vox Nicasio Galván ha arremetido contra el “buenismo mal entendido” y las políticas de “efecto llamada” como las regularizaciones masivas o el reparto de menores entre las comunidades autónomas, que “han contribuido a aumentar la inseguridad en nuestros barrios, sobre todo entre las españolas”.
Raúl Acosta (AHI) ha rebatido el título de la PNL de Vox con un informe de la AIReF que cifra en un millón de inmigrantes al año la cantidad que necesita España para sostener el estado de bienestar, y ha recomendado a Galván que se plantee quién le pagará su pensión.
“Si no es por ideología, hágalo por necesidad. Usted y quienes piensan como usted lo van a necesitar”, ha deslizado.
Melodie Mendoza (ASG) ha lamentado este tipo de discursos que “generan división y desconfianza”, y ha indicado que los desafíos migratorios que afrontan Canarias y España no son una excusa “para recortar derechos ni cuestionar principios básicos de humanidad”.
Luis Campos (NC) ha acusado a Vox de responsabilizar a las personas migrantes de “absolutamente todo” y ha esgrimido que hace 25 años España y Canarias “estaban bastante peor” en cuanto a las cifras de paro, y los flujos migratorios de entonces “ni de lejos eran los de ahora”.
Jacob Qadri (PP) ha recalcado que el municipio del que es alcalde, Barlovento, la mitad de las empresas abiertas o traspasadas son de migrantes, y también son el 50% los alumnos hijos de migrantes que están matriculados en los centros educativos, y le ha preguntado a Galván si en su partido “van a matricular a sus hijos, a servir los cafés” o a cuidar a su tía de 91 años.
Vidina Espino (CC) ha tachado de “colección de disparates” la iniciativa de Vox, que “fomenta el estado del enfrentamiento y del malestar”, y ha recalcado que “la mayoría de los canarios somos el resultado de siglos de mestizaje”.
Elena Máñez (PSOE) ha afirmado que la formación dirigida por Santiago Abascal “no tiene legitimidad” para hablar de servicios públicos de calidad “cuando enarbolan la motosierra de -Javier- Milei”, presidente de Argentina, y al escuchar la intervención de Galván le parece escuchar “el NODO de fondo” y los ecos autoritarios de “la dictadura que ustedes representan”.