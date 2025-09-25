Piden 5 años de cárcel y expulsión del país para un hombre en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido cinco años de cárcel y la expulsión del país para un hombre por reincidir en la venta de droga.
El acusado fue sorprendido por la Policía cuando vendía 0,13 gramos de cocaína y al ser cacheado se le encontraron cuatro bolsas con unos 5 gramos de MDMA y tres con casi dos gramos cada uno.
El Ministerio Público pedirá la expulsión del país del acusado, una vez que se hayan ejecutado los dos tercios de la pena de manera que no pueda regresar al país en siete años.
Además la Fiscalía ha pedido que se le imponga una multa de 900 euros.