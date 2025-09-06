El CD Tenerife, a seguir sumando de tres en tres ante la visita del AD Mérida

Tras el fiasco de la temporada pasada en la que el CD Tenerife dio con sus huesos en la Primera Federación, vuelve el fútbol al remozado estadio Heliodoro Rodríguez López con la disputa de la segunda jornada en el grupo primero de Primera RFEF. El equipo de Álvaro Cervera recibe esta noche, a partir de las 20.30 horas, al aguerrido AD Mérida. Ambos equipos arrancaron de la mejor manera la nueva temporada 2025-26 con sendos triunfos ante Gudalajara (0-2) y Barakaldo (1-0). Los tantos blanquiazules fueron obra del canterano Dani Fernández y de Nacho Gil. El tanto extremeño frente al Barakaldo lo anotó Doncel.
El aficionado blanquiazul, ya son más de 13.000 abonados, espera lo mejor de su equipo desde ya, tras lo sufrido en el curso anterior. El CD Tenerife, a diferencia de la temporada pretérita, está haciendo las cosas bien tras la entrada del grupo de Rayco García al Consejo y con el nombramiento del ilustre Felipe Miñambres como nuevo presidente de la entidad. La dirección deportiva capitaneada por Manu Guill ha trabajado a destajo en el mercado para conformar una plantilla de garantías a Alvaro Cervera. Son quince las caras nuevas que se han incorporado al representativo, y buen número de ellos jugarán por primera vez en el verde del Estadio.
Sí el entrenador blanquiazul repite el mismo once de Guadalajara serán seis los futbolistas que vea el aficionado del CD Tenerife por primera vez: Dani Martín, Álvaro González, Marc Mateu, Juanjo, Nacho Gil y De Miguel.
La única duda que mantiene Cervera es la del lateral izquierdo Marc Mateu, al sufrir un esguince en el entrenamiento del pasado miércoles en la Ciudad Deportiva. En caso de que finalmente cause baja el jugador catalán, Ander Zoilo será su sustituto en el lateral izquierdo.
El once inicial podría estar integrado por Dani Martín; David Rodríguez Álvaro González, Landazuri, Marc Mateu o Ander Zoilo, Aitor Sanz, Juanjo, Dani Fernández, Nacho Gil, De Miguel y Enric Gallego.
El rival
En la temporada 2024/2025, la AD Mérida destacó en el Grupo 2 de Primera RFEF, terminando en una meritoria cuarta posición. En los playoffs de ascenso a Segunda División, cayeron en semifinales frente a la Real Sociedad B.
Este verano, el Mérida ha dado un giro radical. En abril de 2025, fue adquirido por Best Intentions Analytics Limited, un holding británico liderado por Matthew Benham, propietario del Brentford FC.
Además, la llegada de Fran Beltrán como entrenador marca una nueva era. La plantilla también se ha renovado con 18 nuevos jugadores, lo que promete un Mérida fresco pero aun en proceso de consolidación.
“El respaldo de los aficionados no puede quedarse en nada”
El futbolista del CD Tenerife Marc Mateu es duda para el partido de esta noche ante la AD Mérida en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación, al sufrir un esguince en el entrenamiento del pasado miércoles en la Ciudad Deportiva.
Así lo comunicó el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, en la conferencia de prensa previa a un partido frente a un “rival de categoría, un equipo atrevido”, con el que quieren confirmar las buenas prestaciones después de empezar la temporada con una victoria a domicilio ante el CD Guadalajara (0-2).