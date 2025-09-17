Un coche se estrella contra una vivienda en Tenerife

Un coche se ha estrellado contra una vivienda en Tenerife sin que, por el momento, haya trascendido si en el accidente se han producido heridos de gravedad. Ha ocurrido en Araya, en el municipio de Candelaria.
En principio, en ese momento -ocurrió alrededor de las 12.00 horas-, la vivienda se encontraba vacía y los dos ocupantes del vehículo han sido trasladados a un centro hospitalario.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de bomberos de Tenerife, de la Policía Local de Candelaria y de la Guardia CIvil trabajan aún en el lugar.