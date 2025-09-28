El Costa Adeje mantiene su condición de invicto e imbatido ante el Real Madrid (0-0)

El Costa Adeje Tenerife sigue en alza tras empatar sin goles (0-0) con el Real Madrid en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en choque correspondiente a la quinta jornada de la Liga F Moeve. El choque fue narrado por Atlántico Radio y televisado por las cámaras de Dazn.
Los dos partidos que han jugado las guerreras en el recinto capitalino acabaron sin goles: Espanyol y Real Madrid. Noelia Ramos se erigió en la figura de su equipo al detener en el minuto 60 una pena máxima ejecutada por la alemana Sara Dabritz. La guardameta lagunera, que alterna titularidad con Nay Cáceres, sacó una mano prodigiosa para salvar la condición de imbatido de su equipo.
El Heliodoro Rodríguez López vistió sus mejores galas en un partido de fútbol femenino, ya que acudieron 6.423 espectadores. No llega a los cerca de 10.000 que se congregaron el curso pasado ante el Barça, pero la grada de Tribuna estaba llena, y con numeroso público en las gradas de San Sebastián baja y Herradura baja.
Eder Maestre alineó el mismo once que en las últimas jornadas. Solo cambió a Nay Cáceres por Noelia Ramos. Defensa de cinco con Aleksandra y Aithiara de carrileras, y Fatou, Elba y Gavira en el eje central; en la sala de máquinas Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández y con dos punta de lanza, Ouzraoui y Carlota. Avanzada la segunda parte entraron Sandra Castelló, Gramaglia e Iratxe.
El Real Madrid se esta despidiendo en las primeras jornadas de luchar por el título con el Barça, ya que las de Pau Quesada son quintas a siete puntos del liderato de la Liga F Moeve. Que no hayan ganado en Tenerife se debe más al gran partido hecho por el CD Tenerife femenino que maniató a las jugadoras visitantes. Es más, si alguno mereció llevarse los tres puntos fue el equipo de Eder Maestre, que mantuvo el orden a lo largo y ancho del encuentro.
El Football Video Support” (FVS), herramienta que se estrena esta temporada en la Primera División femenina, tuvo que intervenir en cuatro ocasiones por requerimiento de ambos entrenadores. La colegiada Paola Cebollada acertó de pleno, ya que acertó en todas las decisiones. El bando local reclamó en el penalti de Fatou a Feller, por un posible fuera de juego, que no existió, y por el derribo que fue muy claro. En la segunda reclamación, por un posible derribo a Sakina que no fue. Por parte merengue, Pau Quesada pidió la intervención del Video Suport por la posibilidad de que Noelia Ramos se moviera antes de lanzar la pena máxima Sara Dabritz, que no se movió. También solicitó de manera equívoca el video arbitraje por una posible tarjeta roja a Fatou por una entrada por detrás a Linda Caicedo en la primera parte.
El Real Madrid puso en apuros a Noelia Ramos en el minuto 5, tras un saque de esquina que despejó con apuros y que terminaría despejando la defensa local.
La ocasión más clara de la primera parte fue para el Costa Adeje Tenerife en el minuto 9. Un libre indirecto ejecutado por Natalia Ramos fue rematado de cabeza por Carlota muy cerca del palo de la portería de Frohms. Tres minutos más tarde, 12′, una jugada hilvanada por el ataque del Real Madrid, tras un pase al hueco de Linda Caicedo a Eva Navarro, que centró al corazón del área al que no llegó Bruun.
En el minuto 36, se pudo adelantar el CD Tenerife femenino tras un centro desde la banda derecha de Aleksandra que remató Paola Hernández dentro del área, desviando el balón Frohms con su mano y al que no llegó Aithiara por poco a rematar. La carrilera de La Orotava se golpeó contra el palo y tuvo que ser atendida.
Los últimos veinte minutos del primer tiempo fueron de acoso del Costa Adeje Tenerife que se mostró muy superior sobre un Real Madrid timorato que se dedicaba a defender ante el empuje de las guerreras. Con el empate sin goles se llegaba al descanso.
En la reanudación, el Real Madrid salió con nuevos bríos en busca del 0-1. En el minuto 48 pudo llegar el tanto merengue tras un córner ejecutado por Sara Dabritz que remató Carlota en el primer palo hacia su propia portería, saliendo el balón pegado al segundo palo de Noelia. La ocasión más clara del partido llegó en el minuto 55 tras el claro derribo de Fatou a Feller dentro del área. La pena máxima fue lanzada por Dabritz, pero Noelia Ramos atajó en una sensacional intervención.
En el minuto 65, Sakina Ouzraoui inquietó la portería de Frohms tras un disparo que pegó el balón en el exterior de la red. Fue en el 80, cuando Carlota Suárez sorprendió con un disparo escorado desde fuera del área que salió rozando la escuadra de la portería merengue.
Por último, el partido se cerró con una ocasión clara del Real Madrid y un acercamiento del Costa Adeje. En el 95 con un disparo de Aithiara que salió alto, y en el 99, Holmgaard remató sola de cabeza en el área por fuera.
FICHA TÉCNICA
0 COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos, Aleksandra, Fatou, Elba, Gavira, Aithiara, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Ouzraoui, y Carlota Suárez. También jugaron Sandra Castelló, Gramaglia e Iratxe.
0 REAL MADRID: Frohms, Antonia Silva, María Méndez, Andersson, Yasmin, Angeldalh, Sara Dabritz, Weir, Eva Navarro, Linda Caicedo y Bruun. También jugaron Athenea, Alba Redondo, Feller, Holmgaard y Silvia Cristóbal.
ÁRBITRA: Paola Cebollada. Amonestó a Paola Hernández y Fatou por el Costa Adeje, y a Holmgaard y al entrenador Pau Quesada.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 6.423 espectadores.