El Costa Adeje Tenerife se exhibe ante el Alhama (0-4)

El Costa Adeje Tenerife sigue de dulce tras su gran victoria en tierras murcianas frente al Alhama (0-4), en choque correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve. Los goles blanquiazules fueron obra de Aithiara, en espléndido momento, Carlota Suárez, Gramaglia y Aleksandra.
Las guerreras fueron superiores a lo largo y ancho del encuentro y tiraron de pegada para superar al Alhama. El CD Tenerife femenino además sigue echando el cerrojo a la portería, ya que en las cuatro jornadas que se llevan disputadas sigue sin encajar un gol. Noelia Ramos, en la dos primeras jornadas, y Nay Cáceres, en las dos siguientes, han mantenido su portería a cero.
Eder Maestre ha encontrado un once que le funciona a las mil maravillas, con alguna ligera modificación, desde que arrancó la liga el pasado 30 de agosto. Ante el Alhama jugaron Nay Cáceres, bajo los palos; Aleksandra y Aithiara, en los laterales. En el eje central de la defensa, Fatou, Elba y Patri Gavira. En la sala de máquinas, Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández; Como puntas de lanza, Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez. También jugaron Bicho, Gramaglia e Iratxe.
El Alhama se pudo adelantar en el marcador en el minuto 23 en botas de Belén al disparar por fuera, un mano a mano con Nay Cáceres.
Unos minutos después, en el 30, el VAR anuló un tanto a las visitantes anotado por Carlota en fuera de juego tras ser revisado por la colegiada Ylenia Sánchez.
El Costa Adeje Tenerife se adelantó en el minuto 38 con un tanto de Aithiara, que anota su segundo gol en lo que va de Liga, tras un pase en largo de Elba. Con el 0-1 se llegó al descanso.
En la reanudación, minuto 52, Carlota puso el 0-2 con un disparo desde la frontal del área para marcar su segundo tanto del curso.
Las guerreras se volvieron a adelantar en el marcador de nuevo por medio de Carlota (67′), pero la colegiada Ylenia Sánchez anuló el tanto injustamente, incluso revisándolo en el monitor, por inexistente fuera de juego de la delantera gallega.
En el minuto 85 surgió la figura de Nay Cáceres que abortó un mano a mano local con un paradón. La guardameta venezolana y Aithiara, de las más destacadas, volvían a reencontrarse con su antiguo equipo.
Hubo que esperar hasta las postrimerías del partido para los dos últimos goles blanquiazules. En el 90 se estrenó la delantera argentina Gramaglia y Aleksandra, de chilena, cerró la cuenta con el definitivo 0-4.
Partido grande para la quinta jornada con la visita del Real Madrid al Heliodoro Rodríguez López, el próximo domingo a las 16.30 horas. Para este partidazo, la directiva tiene previsto abrir las gradas de Tribuna alta y baja, San Sebastián baja y Herradura baja.
FICHA TÉCNICA
0 Alhama El Pozo: Sol, Nuria, Coco, Yiyi (Patri, min 77), Astrid, Elsa (Vega, min 77), Anita, Belén, Alba S., Mariana y Carla.
4 Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Aleksandra, Fatou, Elba, Patri Gavira, Aithiara; Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández (Bicho, min 70); Sakina Ouzraoui (Iratxe, min 84) y Carlota Suárez (Gramaglia min 70).
Goles: 0-1, min 38: Aithiara. 0-2, min 52: Carlota Suárez. 0-3, min 90: Gramaglia. 0-4, min 91: Aleksandra.
Árbitra: Ylenia Sánchez, asistida en las bandas por Iragartze Fernández y Alexia Mayer, como cuarta árbitra Irene López. Mostró cartulina amarilla a la local Quintero.
Incidencias: Cuarta jornada de Liga F Moeve celebrado en el Francisco Artés Carrasco.