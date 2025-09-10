El Festival Isla Calavera reconoce la trayectoria de Randal Kleiser, el director de ‘Grease’

El IX Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que tendrá lugar del 7 al 16 de noviembre en Tenerife, recibirá la visita del legendario director y productor Randal Kleiser, responsable de títulos tan icónicos como Grease (1979), uno de los filmes musicales más taquilleros de todos los tiempos, El lago azul (1980), todo un fenómeno social, o la aventura de ciencia ficción juvenil El vuelo del navegante (1986), que cuenta con una legión de fans en todo el mundo. Kleiser también es autor de otros aclamados títulos como Colmillo blanco (1991), basado en la novela de Jack London, el thriller Sombras de sospecha (1998), protagonizado por Tom Berenger y Melanie Griffith, o las secuelas El gran Pee-Wee (1988) y Cariño, he agrandado al niño (1992).
El cineasta recogerá el Premio Isla Calavera de Honor en el marco de la gala de apertura del festival, en reconocimiento a una trayectoria en la que ha sabido conjugar sensibilidad artística y talento narrativo en diferentes géneros, firmando míticos largometrajes que marcaron a varias generaciones y han dejado una gran huella en la cultura popular. Su filmografía refleja la versatilidad de un director capaz de transitar desde la comedia musical hasta el cine fantástico y de aventuras. Además, cabe también destacar el compromiso de Randal Kleiser con la tecnología, con hitos como el mediometraje Honey, I shrunk the audience! (1994), creado para los parques Disney, donde experimenta con la realidad virtual, combinando la tecnología 4D, con el formato 70 mm, 3D y efectos físicos. En 2004 emplea el set virtual en Caperucita roja: un cuento clásico con un toque de magia, versión musical del famoso cuento infantil. Entre 2015 y 2017, Randal Kleiser escribió y dirigió la serie Defrost filmada en 3D estereoscópico de 360 grados. En esta trayectoria tecnológica, el cineasta también dirigió el proyecto Grease XR, un cortometraje de 2019 de realidad aumentada con 20 bailarines capturados volumétricamente que interpretan cuatro escenas inspiradas en Grease.
Programa de proyecciones
En homenaje al cineasta, dentro de la programación de clásicos del Festival Isla Calavera, tendrán lugar las proyecciones de Grease y El vuelo del navegante, así como del documental Life After the Navigator (2020), dirigido por Lisa Downs, que explora la vida del actor infantil Joey Cramer, protagonista de película de Randal Kleiser producida por Disney.
El nombre de Randal Kleiser se suma a los de Jenette Goldstein y William Hope, los inolvidables soldado Vasquez y teniente Scott Gorman de Aliens, el regreso, ya anunciados, y muy pronto se darán a conocer nuevas incorporaciones al cartel de invitados del Festival Isla Calavera 2025 que convertirán esta cita en un importante encuentro entre grandes talentos del género fantástico y sus seguidores.
Sobre el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera
Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival Isla Calavera cuenta en su novena edición con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Cultura, Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film; y la colaboración de la Universidad de La Laguna, La Laguna Zona Comercial, Alda Producciones, Zulay Panaderías, Grupo Fly Luxury, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, Mercado Nuestra Señora de África, Culturamanía, CinemaNext, Flaming Frames, Fundación SGAE, Teatro Leal, Tenerife Film Commission, José Acosta Style, Audi Canarias, Coca-Cola y Royal Bliss.
Isla Calavera nace en 2017 y en sus ocho primeros años de trayectoria ha logrado una importante repercusión y está considerado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes del país, miembro de Méliès International Festivals Federation (MIFF), que agrupa a 32 miembros de 22 países en cuatro continentes, con una audiencia mundial de más de 900.000 espectadores cada año.
En el ámbito internacional se ha convertido en una de las citas a tener en cuenta, gracias a la participación de figuras tan relevantes como Ron Perlman, Henry Thomas, Adrienne Barbeau, John Landis, Joe Dante, Lou Ferrigno, Sam J. Jones, Deborah Nadoolman, Sarah Douglas, Rick Baker, Caroline Munro, David Naughton, Enzo G. Castellari, Mick Garris, Neil Marshall, Charlotte Kirk, Nicholas Rowe, Colin Arthur, Jack Taylor, Amber Heard o Eduardo Noriega. Otros invitados que han visitado Tenerife en el marco del Festival de Cine Fantástico de Canarias y que han puesto el evento en el mapa de encuentros cinematográficos son Belén Rueda, Álex de la Iglesia, Manuela Velasco, F. Javier Gutiérrez, Víctor Clavijo, Silvia Tortosa, Paco Plaza, Carolina Bang, Paco Cabezas, Víctor Matellano, Juanma Bajo Ulloa, Eugenio Mira o Lola Dueñas, entre otros.