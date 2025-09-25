El puerto de Tenerife se cierra al futuro

En Tenerife Shipyards llevamos años invirtiendo en infraestructura, tecnología y talento, convencidos de que Canarias no puede vivir solo del turismo. Creemos en nuestra tierra y en nuestra gente, y por eso apostamos por crear industria, empleo estable y oportunidades en un territorio que las necesita desesperadamente. Apostamos por que Tenerife sea un referente internacional en reparación naval, un sector estratégico que puede diversificar nuestra economía y situarnos en el mapa de la competitividad global.
Sin embargo, una vez más, nos encontramos con un bloqueo incomprensible. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha decidido reinterpretar la Ley de Puertos para imponer una tasa injustificada y desproporcionada que amenaza la instalación de nuestro dique flotante, una infraestructura clave para el futuro industrial de Canarias.
La concesión que tenemos otorgada incluye expresamente la lámina de agua donde se instalará el dique, y por ella ya pagamos más de 250.000 euros anuales en tasas portuarias. Pese a ello, la Autoridad Portuaria pretende ahora imponernos un coste adicional cercano al millón de euros anuales, bajo la figura de una supuesta “tasa de atraque”.
Una figura que, jurídicamente, no procede: El dique flotante no es un buque, y por tanto no tiene número IMO, que es la matrícula internacional obligatoria para los barcos. La lámina de agua ya está reconocida en nuestra concesión y su ocupación ya se encuentra gravada. Además, el objeto mismo de la concesión es instalar un dique flotante. Pretender cobrar esta tasa sería un doble gravamen sin base legal, que mina la seguridad jurídica de cualquier inversión, especialmente cuando en las condiciones originales nunca se nos comunicó la existencia de este pago. La comparación con otros puertos evidencia la arbitrariedad: en Las Palmas, los concesionarios no pagan tasa de atraque por ningún buque o artefacto flotante, aunque no estén en reparación. En Algeciras o Vigo, donde existen diques flotantes, tampoco se aplica este criterio. Pese a ello, el director de la Autoridad Portuaria de Tenerife se niega a consultar con Puertos del Estado, abocándonos a un litigio innecesario.
Estamos, por tanto, ante un problema mucho más grave que una discrepancia administrativa. Lo que ocurre aquí es un golpe directo a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversores. Porque la pregunta es inevitable: ¿quién va a apostar por generar industria en Canarias si sabe que las reglas del juego cambian según la voluntad del cargo de turno?
Las consecuencias de estas decisiones van mucho más allá de nuestro proyecto. Afectan a la reputación del puerto, a la credibilidad del archipiélago como destino inversor y, en última instancia, al futuro de miles de jóvenes canarios que podrían encontrar en la reparación naval una salida profesional cualificada y con futuro. Cada obstáculo arbitrario nos aleja de ese horizonte y nos condena a seguir dependiendo de sectores precarios y estacionales.
Nos han hecho llegar que “molesta” que denunciemos públicamente estos bloqueos. Pero el silencio nunca ha generado prosperidad. Callar sería aceptar que la discrecionalidad y la arbitrariedad gobiernen un espacio que pertenece a todos los canarios. Y callar, en este caso, sería una forma de complicidad con decisiones que podrían incluso tener consecuencias legales para quienes las impulsan.
Canarias no puede seguir atrapada en la lógica del “no se puede” y de las trabas administrativas que ahuyentan la inversión. Necesitamos puertos abiertos, competitivos y con reglas claras, donde se premie el esfuerzo, la innovación y la creación de empleo. Lo que está en juego no es solo un dique flotante: es la posibilidad real de que Tenerife se convierta en un polo industrial capaz de generar riqueza y oportunidades para todos.
Porque mientras algunos se empeñan en cerrar las puertas al futuro, nosotros seguimos convencidos de que el futuro de Canarias está en abrirlas.
Jonathan Perez Padrón
Chief Executive Officer Hidramar Group | Impulsando Canarias desde la reindustrialización y la exportación como motores de generación de riqueza neta
