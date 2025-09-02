Tenerife se prepara para el mayor simulacro de emergencia volcánica

Garachico será el primer municipio de España donde, por primera vez, se realizará un simulacro por una emergencia volcánica. Solo en islas como Estromboli o Sicilia en Italia, o Hawai, se han practicado acciones similares. Organizado y estructurado por el Cabildo de Tenerife, y dentro del proyecto EU MODEX, se contará con el apoyo técnico y la supervisión de expertos europeos, que monitorizarán durante una semana el riesgo y la incidencia de la emergencia volcánica entre los días 22 y 28 de septiembre.
Con la activación de este protocolo de emergencia, los habitantes de Tenerife recibirán el próximo 26 de septiembre a las 9.00 horas un mensaje de alerta en su teléfono móvil, con motivo del simulacro de erupción volcánica que se desarrollará en Garachico.
Será justo en ese instante cuando se simulará una erupción, aunque a partir del día 22 cambiará el mapa de riesgo volcánico de la isla de verde a amarillo, naranja y finalmente rojo, según detalló ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la presentación de la estrategia de protección y seguridad ante el riesgo volcánico.
Explicó que en Garachico, concretamente en el barrio del Muelle Viejo, se procederá a evacuar a la población mientras se simularán otras emergencias en el resto del municipio en un ejercicio que movilizará a un millar de personas, incluidos técnicos del Cabildo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de organismos científicos. “No hay que olvidar que somos islas volcánicamente activas”, aunque “no estamos en absoluto ante una situación inminente” de emergencia volcánica “ni a corto ni a medio plazo”, ha matizado.
Al respecto, el director de vigilancia volcánica de Involcan, Lucca D’Auria, ha recalcado que los enjambres sísmicos registrados en las últimas semanas en Tenerife “en absoluto” son indicativos de movimiento de magma en profundidad, sino que están relacionados con el sistema hidrotermal de la isla y ha recalcado que estos pequeños sismos, algunos cercanos a 0, deformaciones de milímetros y alteraciones mínimas en las emisiones de gases hace 25 años habrían pasado desapercibidos.
Por eso, ha insistido en que estos enjambres sísmicos “caben dentro de la normalidad” en una isla con un sistema volcánicamente activo, que aunque en estos momentos “está dormido, antes o después se despertará”. Ha recordado que a 50 años la probabilidad de una erupción en La Palma es del 48,7%, en Tenerife, del 39,3% (un 10,6% en El Teide), y en Gran Canaria, del 9,7%.
“No hay conciencia del riesgo de vivir en islas volcánicas”
El director de vigilancia volcánica de Involcan, Lucca D’Auria, ha opinado que la población canaria, en general, no está concienciada sobre el riesgo intrínseco de vivir en unas islas volcánicamente activas y ha abogado por profundizar en la divulgación, pero también en “la voluntad” de la población de informarse.