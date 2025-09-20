sociedad

Derecho al Techo pide “unidad y firmeza” frente a las empresas desokupas en Canarias

"La violencia de las empresas desokupas no puede ser combatida solo por colectivos vecinales o de vivienda", recalcan
Derecho al Techo pide "unidad y firmeza" frente a las empresas desokupas en Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La plataforma contra los desahucios Derecho al Techo ha reclamado este sábado “unidad y firmeza” de la sociedad y de las instituciones de Canarias frente a las empresas desokupas, que operan en las islas con “métodos de coacción, amenazas y amedrentamiento contra personas y comunidades”.

Tras la reciente detención y puesta en libertad del líder de una compañía dedicada a esta actividad en Granadilla, Derecho al Techo esgrime que “la violencia de las empresas desokupas no puede ser combatida solo por colectivos vecinales o de vivienda. Requiere una respuesta unitaria y firme de toda Canarias”.

  1. La empresa Desokupa deja sin agua ni luz a un centenar de personas en San IsidroLa empresa Desokupa deja sin agua ni luz a un centenar de personas en San Isidro

Esto abarca “desde los partidos políticos y sindicatos hasta los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias. En Canarias no hay espacio para los matones de las empresas de desokupación”, asegura Derecho al Techo, que recuerda que dos miembros de una de estas organizaciones están en prisión por la muerte violenta de un varón en Tenerife. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas