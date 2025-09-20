Derecho al Techo pide “unidad y firmeza” frente a las empresas desokupas en Canarias

La plataforma contra los desahucios Derecho al Techo ha reclamado este sábado “unidad y firmeza” de la sociedad y de las instituciones de Canarias frente a las empresas desokupas, que operan en las islas con “métodos de coacción, amenazas y amedrentamiento contra personas y comunidades”.
Tras la reciente detención y puesta en libertad del líder de una compañía dedicada a esta actividad en Granadilla, Derecho al Techo esgrime que “la violencia de las empresas desokupas no puede ser combatida solo por colectivos vecinales o de vivienda. Requiere una respuesta unitaria y firme de toda Canarias”.
Esto abarca “desde los partidos políticos y sindicatos hasta los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias. En Canarias no hay espacio para los matones de las empresas de desokupación”, asegura Derecho al Techo, que recuerda que dos miembros de una de estas organizaciones están en prisión por la muerte violenta de un varón en Tenerife.