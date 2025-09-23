Fantastic Futures: la danza que abre futuros queer

Estrenada en mayo en Bulgaria en el contexto de One Dance Festival, con una gran acogida por parte de público y programadores, la pieza de danza Fantastic Futures (FF) prepara su estreno para el 26 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Las entradas ya están disponibles en la web del Paraninfo.
Fantastic Futures (FF) es el trabajo coreográfico más reciente de Aleksandar Georgiev; parte de una línea de investigación que incluye ‘The Power of S’, ‘Screensaver’ y ‘Atrás’. Estas piezas se crean desde la nostalgia queer, la suavidad radical y una mirada política anal, donde observar y percibir desde atrás se convierte en un gesto de resistencia. La pieza cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Cultura de Bulgaria, Toplocentrala, One Dance Festival, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y LAV-Canarias.
En FF, la nostalgia no es una trampa del pasado, sino una herramienta especulativa para imaginar futuros queer colectivos. Cuestiona la idea de que la historia es fija y propone su reconstrucción a través del deseo, la sentimentalidad y la memoria imaginativa. No se trata de reclamar un espacio, sino de reconocer que siempre ha existido, con naturaleza queer. A partir de ahí, la pieza se mueve con suavidad, lentitud y ternura radical, como un nuevo gesto punk.
La pieza cuenta con un elenco nacional e internacional formado por Darío Barreto, Caterina Varela, Martín Los Arcos y el propio Aleksandar Georgiev. Con una banda sonora original de Tsvetan Momchilov y una escenografía del canario Hector León.
FF es una pieza que evoca la posibilidad de un mundo más tierno. En palabras de la activista y artista Daniasa Curbelo, parte del equipo literario y de investigación de la pieza“¿Será la ternura una posibilidad cuando el mundo, tal y como lo conocemos, desaparezca? Yo supongo que sí. Del mismo modo que pervivió a conquistas, genocidios y guerras nucleares, la ternura volverá a aparecer entre los escombros de la sociedad que estamos habitando.”