Festival Boreal hace públicos los horarios de actuaciones para su 18ª edición

Del 17 al 21 de septiembre, el municipio de Los Silos, en el norte de Tenerife, acogerá la 18ª edición del Festival Boreal, un acercamiento multicultural, referente en nuestro país por su naturaleza ecosostenible, diversa y de compromiso social.
Durante estos días, tomarán vida 21 propuestas musicales llegadas de Europa, América, África y Asia, además de una amplia representación canaria
Referencias internacionales como la angoleña Pongo, la guatemalteca Sara Curruchich, las mexicanas Girl Ultra, la italiana La Niña, las colombianas Laura Pérez y La Valentina, o bandas como Kumbia Boruka y New Regency Orchestra, se suman cinco destacados nombres de la escena musical canaria: Cristina Mahelo, Lula Mora, Isa Izquierdo & MVBA, OM Domínguez y Nuria Herrero.
El cartel introduce artistas del panorama nacional como Califato 3/4, el cantaor Israel Fernández, Lapili, La Otra & Jhana Beat, Pablopablo, Carmen Xía y Matah & Chalart58, rematando un programa que refleja la riqueza cultural y la pluralidad de géneros musicales que definen la personalidad del Boreal.
El calendario actuaciones musicales queda de la siguiente manera: la jornada del viernes 19 de septiembre contará con actuaciones en el Escenario Los Silos de Cristina Mahelo (18:30 h.), Israel Fernández (19:45 h.), Om Domínguez (21.15 h.), Califato ¾ (22:45 h.) y Lapili (00:45 h.), además de la sesión de DJ Juana la Cubana (1.45 h.).
En paralelo, el Escenario Canarias recibirá a La Otra y Jhana Beat (17:00 h.), La Valentina (18:15 h.), Isa Izquierdo & MVBA (19:15 h.), La Niña (20:45 h.) y Girl Ultra (22:15 h.). La programación se completa en el Escenario Convento con la actuación de Nuria Herrero (16:00 h.), y con la música de DJ Andee (20:00 h.) en el Escenario DJ.
El sábado 20 de septiembre, el protagonismo lo tomarán Pablopablo (18:15 h), Sara Curruchich (19:45 h.), Pongo (21:15 h.), Kumbia Boruka (23:00 h.) y New Regency Orchestra (00:45 h.) en el Escenario Los Silos, con la sesión de cierre a cargo de DJ Eva Olvido (2:00 h.). El Escenario Canarias ofrecerá los directos de Lula Mora (15:30 h.), Carmen Xía (17:00 h.), Matah & Chalart58 (20:00 h.) y La Cangreja (22:00 h.), mientras que el Escenario Convento presentará a la cantautora Laura Pérez (13:00 h.). DJ Andee (20:00 h.) repetirá en el Escenario DJ con una nueva sesión.
Además, el evento ofrecerá actividades paralelas como exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social, manteniendo su esencia como festival sostenible que pone en valor el entorno natural, la cultura local y la convivencia global. Los horarios de esta programación paralela se pueden consultar en la propia web del festival: www.festivalboreal.org/ y sus redes sociales.
Boreal, un reclamo turístico para la isla baja
El Festival Boreal se ha consolidado como un motor cultural y turístico de primer orden en Tenerife. Con un formato multidisciplinar que incluye música, arte urbano, gastronomía, eco-mercados y talleres, este ecofestival atrae cada año a miles de personas procedentes de otras islas del Archipiélago. Su localización—en un entorno rural y patrimonial declarado Bien de Interés Cultural—ofrece a los isleños una experiencia auténtica y diversa que complementa la oferta habitual de sol y playa, fomentando la movilidad interna y la valorización del norte de Tenerife.
Esta rica oferta se inserta en un modelo de festival donde la sostenibilidad, la accesibilidad y la igualdad de género son ejes transversales, lo que le ha hecho merecedor de reconocimientos como el Premio Fest en diversidad e igualdad. Así, se posiciona no solo como destino cultural, sino como un evento de referencia con sello innovador y responsable.
El Festival Boreal no solo atrae a residentes canarios y turistas nacionales, sino que también se proyecta en el ámbito internacional como un ejemplo de turismo cultural y sostenible. Su enfoque en la sensibilización ambiental, economía circular y descentralización de la cultura merecen su reputación de “festival boutique” y modelo de referencia, que dinersidad cultural y actividades para todas las edades convierten a Los Silos en epicentro de turismo activo e intercultural. Al valorarse como una experiencia enriquecedora, consciente y acogedora, Boreal refuerza el atractivo de Tenerife como destino más allá del sol y playa, captando la atención de viajeros interesados en una oferta integral y sostenible.
El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos y el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Canarias. Un proyecto subvencionado por Cultura y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife a través de la Consejería de Cultura, y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Cuenta con el apoyo de Juventudcanaria.com a través de la Fundación IDEO, además de Acción Social del Cabildo de Tenerife a través de Sinpromi. Colaboran también otros organismos, entidades y empresas, como son la Fundación Sgae, Casa África, CoordinaCanarias y Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank.