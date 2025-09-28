Grave accidente en Tenerife: se estrella contra una furgoneta estacionada en una rotonda

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar en la madrugada de este domingo, en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra, en el término municipal de La Laguna, según ha informado el 112.
A las 05.52 horas, la sala operativa de emergencias recibía una alerta en la que se informaba de la colisión de una moto contra una furgoneta que estaba estacionada junto a la mencionada rotonda.
Acto seguido, el 112 activó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico al lugar del siniestro, y a la Policía Local, cuyos agentes instruyeron las diligencias correspondientes.
Por su parte, el personal del SUC asistió al afectado, un hombre de 38 años, quien presentó politraumatismos de carácter grave, siendo preciso su traslado al Hospital Universitario de Canarias.