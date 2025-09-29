La Guardia Civil detiene en Canarias al ladrón de ancianos: usaba un método de “extrema violencia”

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo ha detenido a una persona de 30 años edad por dos delitos de robos con violencia e intimidación, al cometer delitos mediante el procedimiento del tirón con violencia extrema y de gravedad a víctimas de avanzada edad.
La Guardia Civil detuvo la madrugada del pasado 21 de septiembre, a un hombre de 30 años cuando se disponía a asaltar a una pareja de edad avanzada en la vía pública. El despliegue policial del dispositivo reactivo, identificó a una persona que cumple plenamente las características físicas del presunto autor de hechos ocasionados con anterioridad, que además mantuvo una actitud alarmante para los investigadores, todo ello al apreciar como esa persona acechaba e iba acortando distancia a una pareja de edad avanzada, que transitaba por la calle.
La investigación policial se inició el 16 y el 19 de septiembre tras los robos con violencia ocurridos en Corralejo, que revelaron que ambos hechos habrían sido cometidos por el mismo individuo, tras el visionado de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir los movimientos y obtener datos clave como su aspecto físico y vestimenta del autor.
Las dos víctimas, mujeres de edad avanzada que se encontraban de vacaciones, describieron al sospechoso de forma coincidente: un hombre joven, de unos 30 años, de piel oscura, cabello negro y complexión acorde a esa edad.
Los robos se produjeron de madrugada en calles cercanas, lo que ha llevado a los agentes a detectar un mismo patrón de actuación: atacar a personas vulnerables, al ser personas de edad avanzada, mujeres extranjeras, y no residentes en periodo vacacional, en lugares próximos a la avenida principal de la localidad, Nuestra Señora del Carmen.
La Guardia Civil tras recabar las pesquisas y fruto de la colaboración ciudadana ha recuperado la ropa que el detenido llevaba durante el violento robo del pasado 16 de septiembre, en el que la víctima fue derribada y sufrió lesiones. Esa vestimenta coincide con las imágenes de las cámaras de videovigilancia y fue clave para identificarlo. Además, se pudo recuperar diferentes objetos, enseres y documentación de las víctimas.
La Guardia Civil ante los hechos ocurridos, dispuso de todos los recursos necesarios para conseguir la detención del presunto autor, que se llevó en escasos cuatro días del primer hecho delictivo a la detención y esclarecimiento de esos robos violentos, reafirmándose el compromiso institucional con el servicio público de la Guardia Civil.
Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas), quedando en libertad el detenido el día 22 de septiembre con cargos, y con orden judicial de prohibición de entrada en el término municipal de la Oliva.