Confirmado: son 30 los investigados en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife

En torno a treinta personas figuran como investigados en la ‘operación Silbo’, desarrollada por la Guardia Civil, contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se desarrolla desde el miércoles en Santa Cruz de Tenerife.
Se espera que las declaraciones de los imputados en el Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife se prolonguen hasta la madrugada, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Entre las personas detenidas habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal, según informaron medios locales, que señalan que hubo detenciones no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Gomera y en Galicia.
La denominada operación Silbo de la Guardia Civil se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.
El TSJC ha indicado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife está tomando declaración a las personas supuestamente implicadas en el caso y que las diligencias se van a prolongar posiblememente hasta la madrugada.
Las fuentes judiciales no han precisado si la competencia es exclusiva de este órgano judicial ni el número exacto de investigados.