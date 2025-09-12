justicia y tribunales

Confirmado: son 30 los investigados en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife

Entre las personas detenidas habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal
Confirmado: son 30 los investigados en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

En torno a treinta personas figuran como investigados en la ‘operación Silbo’, desarrollada por la Guardia Civil, contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se desarrolla desde el miércoles en Santa Cruz de Tenerife.

Se espera que las declaraciones de los imputados en el Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife se prolonguen hasta la madrugada, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

  1. Un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal, entre los detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil en TenerifeUn empresario, un abogado y un asesor, entre los detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife
  2. Un empresario del ocio nocturno, entre los implicados en la macrooperación de la Guardia Civil en Santa CruzUn empresario del ocio nocturno, entre los implicados en la macrooperación de la Guardia Civil en Santa Cruz

Entre las personas detenidas habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal, según informaron medios locales, que señalan que hubo detenciones no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Gomera y en Galicia.

La denominada operación Silbo de la Guardia Civil se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.

El TSJC ha indicado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife está tomando declaración a las personas supuestamente implicadas en el caso y que las diligencias se van a prolongar posiblememente hasta la madrugada.

Las fuentes judiciales no han precisado si la competencia es exclusiva de este órgano judicial ni el número exacto de investigados.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas