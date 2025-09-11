sucesos

Un empresario, un abogado y un asesor, entre los detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife

Se trata de una investigación contra una organización de narcotráfico en la que la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones
La operación policial iniciada el miércoles en Tenerife contra una organización dedicada supuestamente al narcotráfico y al blanqueo de capitales, en la que al parecer se ha detenido a diez personas, continúa este jueves y no se descartan nuevas detenciones.

Fuentes de la investigación no han querido precisar el número de detenciones practicadas el miércoles en una operación que dirige la Audiencia Nacional, aunque el periódico tinerfeño El Día las sitúa en diez, entre ellas la de un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal.

Las fuentes indican que se trata de una investigación contra una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales asentada en Tenerife, aunque estaba cogiendo fuerza en otras lugares.

De hecho, las detenciones se han realizado además de en Santa Cruz de Tenerife, en La Gomera y en Galicia.

La denominada operación Silbo se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó numerosos registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.

La intervención policial se prolongó varias horas durante la mañana y los agentes, según pudo comprobar EFE, abandonaron los locales registrados con numerosa documentación.

La Audiencia Nacional ha declarado el secreto de sumario sobre las actuaciones realizadas. 

