Un empresario del ocio nocturno, entre los implicados en la macrooperación de la Guardia Civil en Santa Cruz

La Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Tributaria, desplegó en la mañana de este miércoles una amplia operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife. La actuación forma parte de la fase final de una investigación en la que figura como uno de los principales implicados un empresario vinculado al sector de la hostelería y el ocio nocturno en la capital.
El operativo incluyó registros en viviendas, despachos de asesores fiscales y bufetes de abogados de Santa Cruz de Tenerife, señalados por los investigadores como piezas clave en una presunta red de sociedades pantalla utilizadas para el lavado de dinero.
Uno de los escenarios de la operación fue una vivienda situada en la calle Calderón de la Barca. Abandonaron el lugar con un detenido y varias bolsas con material incautado.
La magnitud del dispositivo quedó patente con la participación de helicópteros, que desde las seis de la mañana sobrevolaron zonas como el centro de la ciudad, Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta, ofreciendo cobertura aérea a las intervenciones en las diferentes propiedades de los investigados, según Televisión Canaria.