La herencia de su abuela le cuesta 183 millones de multa y un año de servicio comunitario al presidente de Ferrari, John Elkann

El presidente de Stellantis y Ferrari, John Elkann, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía italiana que pone fin a una investigación por presunto fraude fiscal relacionada con una herencia familiar. Como parte del pacto, Elkann, junto a sus hermanos Lapo y Ginevra, deberá abonar 183 millones de euros y cumplir un año de servicio comunitario, según informa Reuters.
La disputa gira en torno al legado de su abuela, Marella Caracciolo, fallecida en 2019, cuyo patrimonio fue estimado en torno a los 800 millones de euros. Las autoridades italianas sospechaban que los hermanos Elkann no declararon un patrimonio oculto de mil millones de euros, además de ingresos no reportados por un total de 248,5 millones de euros, señala el citado medio.
Las autoridades judiciales han respaldado este acuerdo —que requiere ahora validación por parte de un juez— y subrayan que, según la legislación italiana, sellar este pacto no equivale a un reconocimiento de culpa.
Además, el pacto incluye que los procesos penales en curso contra Lapo y Ginevra sean cancelados.
En paralelo al cierre de este capítulo fiscal, continúa vigente el litigio civil entre los hermanos Elkann y su madre, Margherita Agnelli, heredera directa de Gianni Agnelli, fundador de Fiat. Margherita busca anular los llamados “acuerdos de Ginebra” firmados en 2004, que favorecieron a John, Lapo y Ginevra a expensas de los hijos de su segundo matrimonio.